Serie A'nın son haftası, Pazar akşamı Torino ile Juventus arasındaki maçın etrafında yaşanan ciddi kargaşanın gölgesinde geçti. Derby della Mole'nin başlama vuruşu saat 20.45'te planlanmıştı, ancak stadyumun dışında taraftar grupları arasında çıkan çatışmaların ardından son anda ertelendi. Bu olayda bir Juventus taraftarı ağır yaralandı ve kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Juventus'un sert çekirdek grubu, kendi oyuncularından Torino'ya karşı oynamamalarını talep etti.

Gerginlikler, maçtan saatler önce Stadio Olimpico Grande Torino çevresinde başladı. İtalyan basınına göre, her iki kulübün ultra grupları birbirlerini defalarca aramaya çalıştı, bunun üzerine polis çatışmaları önlemek için müdahale etmek zorunda kaldı. Bu sırada polise taş, şişe ve meşaleler atıldı; polis ise durumu kontrol altına almak için göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Çatışmalarda birçok kişi yaralandı. En ciddi yaralanma, kafatası travması geçiren ve kritik durumda hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki bir Juventus taraftarında görüldü. Daha sonra hayatının tehlikede olmadığı anlaşıldı.

Haber, stadyumda büyük bir tedirginliğe neden oldu. Deplasman tribününden, maçın oynanmaması çağrısı yapan sloganlar defalarca duyuldu. Juventus taraftarlarının büyük bir kısmı, durumu tartışmak üzere oyuncular taraftar tribününe doğru ilerlerken, stadyumun dışına toplanmak üzere tribünleri geçici olarak terk etti.

Juventus kaptanı Manuel Locatelli, ultra taraftarlarla bizzat görüşmeye gitti. Bu görüşmeye rağmen taraftarlar, yaralı taraftara destek olmak amacıyla maçın ertelenmesi konusunda ısrar etmeye devam etti. Her iki takım da soyunma odalarına geri döndü ve oyuncular planlanan başlama vuruşu için sahaya çıkmadı.

Olay yerindeki muhabirlere göre, güvenlik güçleri ayrıca deplasman tribününden sahaya akın edilmesinden endişe duyuyor. Şu an için pazar günü maçın oynanıp oynanmayacağı belirsiz. Juventus için spor açısından çok büyük bir önemi var: Galibiyet halinde "Yaşlı Kadın" Şampiyonlar Ligi biletini alma şansını sürdürecek.