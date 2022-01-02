Torino ile sözleşme yenilemeyen Andrea Belotti Milan'a transfer olabilir

Serie A'da lider Inter'in dört puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Milan gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

40 yaşındaki efsane Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan kırmızı-siyahlılar, Torino ile sözleşmesi sona erecek Andrea Belotti ile de yakından ilgileniyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Torino Başkanı Urbano Cairo yıldız oyuncunun takımıyla yeni sözleşme imzalama niyetinde olmadığını doğruladı ve yaz aylarında serbest kalacak olan Belotti, teklifleri değerlendirmeye başladı.

Milan taraftarı olan bilinen Belotti ile Serie A'dan Napoli ve Fiorentina da ilgi gösteriyor.

100'ler kulübüne girdi

Geçtiğimiz yıllarda ismi Chelsea ile de anılan Belotti Serie A'daki son altı sezonunun tamamını çift haneli gol sayılarıyla tamamlamıştı.

Bu sezon takımıyla çıktığı dokuz lig maçında iki gol atan 28 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezonu 13 gol ve altı asistle tamamlarken, toplamda 100 Serie A golüne ulaşmayı başardı.

Kadrosunda Ibrahimovic'in yanı sıra Olivier Giroud ve Ante RAebic gibi santrforları bulunduran Milan'ın bu sezonki en golcü oyuncusu yedi gol kaydeden İsveçli efsane ve beş gol atan Franck Kessie olmuştu.

İki oyuncunun da sözleşmesinin bitiyor oluşu Milan taraftarlarını endişelendirirken, Kessie'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

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