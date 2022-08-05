Torino, Emirhan İlkhan için Beşiktaş'a ne kadar bonservis bedeli ödeyecek? Sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi var mı?

GOAL Türkiye son dönemin olay transferi hakkında bilmeniz gereken her şeyi ayağınıza getiriyor.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan bilmecesi sona erirken genç yıldız transferini tamamlamak için Torino'ya indi.

18 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Torino'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Futbol kamuoyu Emirhan İlkhan için Serie A ekibinin ödeyeceği bonservis bedelini merak ederken GOAL Türkiye son dönemin olay transferi hakkında bilmeniz gereken her şeyi ayağınıza getiriyor.

Sözleşme detayları

Emirhan İlkhan, Torino futbolcusu olarak senede 600 bin euro kazanacağı 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İtalyan ekibi, genç futbolcu için Beşiktaş'a çıkış maddesini ödeyecek. Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'taki sözleşmesinde 4.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu.

Torino, eğer Emirhan İlkhan'ı bir başka kulübe gönderirse satıştan yüzde 20 payı siyah beyazlı kulübe ödemek zorunda.

Ne söylendi?

NTV Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelişmelerle ilgili şu yorumu yaptı:

"Emirhan’ı 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor. 'Sana Torino’nun verdiği ücreti verelim' dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhattap ediyor. Gitmek istediğini söylüyor.

"Oyuncular köle değil. Kontratları ile onları gönülsüzce Beşiktaş’ta tutamayız. 'Hayallerim var' diyen çocuğun önünde durmam.

"Kontrattaki 4,5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, kendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Bir sonraki satışından %20 gelir bize verilecek."

Çebi, yaşanan bu süreçte Önder Karaveli'nin de devreye girdiğini fakat bunun da işe yaramadığını vurguladı.

"Önder Karaveli, Emirhan İlkhan’ın ailesini aradı. Görüşmek istemediler. Önder hocayı yıllardır sürekli arayan insanlar şimdi telefonu açmıyor.

"Emirhan’a 5 milyon TL’ye yakın yıllık ücrete imza attırdık. Beşiktaş’ta oynamak istemediğini, Avrupa’ya transfer olmak istediğini söylüyor. Pazartesi günü her şey netleşir."