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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Torino’da kara gece: Torino, İtalya Kupası’na veda etti ve oranlarda Abate’nin koltuğu sallanıyor, görevden alınmasına verilen oran 2,75’e düştü

Torino

Torino, İtalya Kupası'nda da hayal kırıklığı yarattı. Son 32 turunda Monza'ya elenmesi, Ignazio Abate'nin bordo formaların başına gelişinden bu yana üst üste üçüncü yenilgisi oldu. Hayal kırıklığı yaratan bu başlangıç, bahis şirketlerinin görevden alınma oranlarına da yansıdı; Juve Stabia'nın eski teknik direktörü için oran Sisal ve Snai'de 3,75'ten 2,75'e düştü.


Aynı oran, Bologna'sıyla Serie A'da hâlâ galibiyetle tanışamayan Domenico Tedesco için de geçerli. Bahislerde en fazla risk altında görülen isim ise hâlâ dünkü rakibi Ivan Juric; Olimpico'daki 0-1'in ardından onun oranı da 1,50'den 1,85'e yükseldi. Masimiliano Alvini (2,40) ile Di Francesco-Stroppa ikilisi de rahat değil; ikisi için de 2,50 oran veriliyor. Parma'dan Carlos Cuesta için oran 3,25 olarak belirlenirken, Alberto Aquilani, Fabio Pisacane ve Fabio Grosso'nun yıl sonundan önce görevden alınmasına 3,50 oran biçiliyor.



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