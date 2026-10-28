2026 Ballon d'Or töreninin davetlileri, şu anda en iyi Suudi oyuncu unvanını hak eden futbolcuyu seçti.

Fransız "France Football" dergisi, 2026 Ballon d'Or ödül törenini dün sabahın ilk saatlerinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenledi.

Suudi gazeteci Şarci, Roshn Ligi'nin yayıncısı "Thmanyah" kanallarını temsilen törende yer aldı ve Londra'daki davetlilerle bazı röportajlar yapmaya özen gösterdi.

Suudi gazeteci, milli takımın 2026 Dünya Kupası'na katılmasının ve Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğunu kazanmasının ardından, en iyi Suudi oyuncu unvanını kimin hak ettiğini sordu.

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Davetliler bu unvanı Al-Nassr orta saha oyuncusu Abdullah el-Hayberi'ye vermekte hemfikir oldu; yalnızca bir kişi takım arkadaşı forvet Abdullah el-Hamdan'ı seçti.

Davetlilerden biri şaka yollu şöyle dedi: "Abdullah el-Hayberi törende bulunmalı, hatta bence o Ballon d'Or ödülünden daha büyük."

Hatırlatmak gerekirse, el-Hayberi Al-Nassr kulübünün ve Suudi Arabistan milli takımının önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor ve Suudi Arabistan'ın 23 yıl aradan sonra son Arap Körfezi Kupası'nda şampiyon olmasında rol aldı.