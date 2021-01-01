Torben Rhein: Barcelona ve Arsenal'i reddeden orta saha harikası

18 yaşındaki Torben Rhein, Berlin'de suni çimli halı sahalarda büyüdü. O şimdi Bayern Münih'in en büyük umutlarından biri.

Berlin'de bulunan Pankstrasse U-Bahn istasyonuna yakın bir noktada, yatak satan bir dükkanın üzerinde duvarda, üç tane çizilmiş yüz resimi var.

Bu resimlerdeki yüzler, Booateng kardeşler, Jerome, Kevin-Prince ve George'a ait. Hemen yanlarında da bir mesaj var: Betonda büyüyenler. Bu sanat eseri, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng ve kardeşlerinin yükselişini ima ediyor.

Torben Rhen, Berlin'deki futbol sahalarını iyi bilen Bayern ailesinin bir diğer üyesi. Bu genç orta saha oyuncusu küçüklüğünü suni çim halı sahalarda oynayarak geçirdi.

Bu sahalarda kendisinden daha büyük çocuklara karşı mücadele etti. Bu durum onun, oyunda hızlı kararlar vererek her iki ayağını da kullanma yeteneği kazanmasına neden oldu.

Boş zamanlarını parkta geçiren Rhein, 7 yaşındayken ilk kulübü Stern Marienfelde'den ayrılarak gittiği Hertha Berlin'in akademisinde de antrenman yapıyordu.

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Rhein, küçük yaşta gençlik takımlarının kaptanlığını yaparken, uluslararası turnuvalarda 'Turnuvanın oyunusu' ödüllerini kazandı. Şaşırtıcı olmayacak şekilde futbol dünyasından büyük ilgi görmeye başladı.

Barcelona ve Arsenal'den teklif

Barcelona ve Arsenal, Rhein'e futbol eğitimine Almanya dışında devam etmesi için teklif yaptılar. Ancak o Hertha Berlin'de kalmaya istekliydi ve parklarda özgürlüğünün tadını çıkardı.

2017 yılında 14 yaşındayken, deneyimli antrenör Hermann Gerland, onu Bayern'in alt yapısına katılmak için ikna etti. Gerland, Alman Futbol Müzesi'nde düzenlenen bir panelde, Rhein'in yeteğine duyduğu güveni anlattı.

Rhein'ı diğer yaşıtlarından ayıran özellikleri neler?

Bayern Münih'in U23 takımının antrenörü Holger Seitz, Rhein'ı Goal ve Spox'a anlattı.

"Oyun zekası ve iki ayağını kullanabilmesi onun en büyük özellikleri arasında. Bu onu öngörülemez bir hale getiriyor."

Rhein, idol olarak Barcelona'nın efsane ismi Andreas Iniesta'yı görüyor. Akademi takımlarında zaman zaman hem 6 hem de 10 numara olarak kullanılsa da 8 numarada oynamayı daha çok tercih ediyor.

52 maçta 18 gol 10 asist

Bayern Münih'e katıldıktan sonra U17 ve U19'da 52 maça çıkan Rhein, 18 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. Genç yetenek, 15 yaşından beri, fiziksel durumunu daha iyi hale getirmek için nöro-atletizm koçu olarak tanınan özel antrenör Steffen Tepel ile çalışıyor.

Goal ve Spox'a konuşan Tepel şunları söyledi; "Her iki ayağını da mükemmel kullanıyor. Şutlarında harika bir hareket simetrisi ve tekniği var. Bu beyninin her iki yanını da dengeli kullanabildiğini gösteriyor. Bu da şutlarında ve paslarında olağanüstü bir seviyeye ulaşmasını sağlıyor.

Çevre kontrolü çok iyi, çevresinde olup biteni çok iyi algılayabiliyor. Bu ona zor durumlardan çıkış yapma yeteneğini sağlıyor."