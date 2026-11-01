Borussia Dortmund forveti Fabio Silva, babasının tavsiyesinin Bayern Münih karşısında 89. dakikada attığı dramatik beraberlik golüne nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Silva, 90,6 km/sa hızla ağlara gönderdiği şutla BVB'nin Allianz Arena'daki yenilgisiz Bundesliga serisini sürdürmesini sağladı.

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Silva son dakikalardaki golüyle beraberliği getirdi

Borussia Dortmund forveti Fabio Silva, Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında attığı son dakika golüyle BVB'ye 2-2'lik beraberliği getirdi. 89. dakikada 2-1 geride olan Dortmund'da Portekizli hücum oyuncusu, ceza sahasında boşa çıkan topa yetişerek 90,6 km/sa hızındaki şutuyla Jonas Urbig'i mağlup etti.

Silva, sekiz maç haftasında ligdeki üçüncü golüne ulaşarak geçen sezon boyunca kaydettiği toplam gol sayısını şimdiden geride bıraktı.

Bu gol, Dortmund'un namağlup kalmasını ve Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımıyla 18 puanda eşitliğini korumasını sağladı.

Ceza sahasında babasının tavsiyesi belirleyici oldu

Maçın ardından konuşan Silva, ceza sahasındaki golcülük içgüdüsünü babasının tavsiyelerine bağladı. Silva, "Buraya kazanmak için geldik. Bu sezon zihniyetimiz böyle olmalı. Takımımızda çok fazla kalite var ve bu yıl harika bir takımımız olduğunu biliyoruz" dedi.

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"İlk 11'de başlayanlar da sonradan oyuna girenler de her zaman fark yaratıyor. Herkesin bunu görmesini istiyoruz."

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"Babam bana hep ceza sahasında topun kokusunu almam gerektiğini söylerdi. Ben de ikinci topu sezerek orada hazır bulundum. Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum" diye ekledi.

Sonradan giren oyunculardan Bundesliga rekoru

Silva'nın son dakikalardaki golünün hazırlayıcısı, kendisi gibi sonradan oyuna giren Konstantinos Karetsas oldu. Bu da BVB'nin kulübeden gelen olağanüstü katkısını pekiştirdi. Dortmund'da sonradan oyuna giren oyuncular bu sezon 13 gol katkısına (beş gol ve sekiz asist) ulaşarak sekiz maç haftası sonunda yeni bir Bundesliga rekoru kırdı.

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Ayrıca Dortmund'un bu sezon attığı 14 golün yedisi 80. dakikadan sonra geldi.

Silva'nın katkısı, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde oluşturulan kadro derinliğini ortaya koydu.

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Portekizli forvet katkısını sürdürmek istiyor

Silva'nın kritik golü, Bayern ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Dortmund'a büyük bir ivme kazandırdı.

Forvet oyuncusu, yaklaşan lig ve Avrupa maçlarında etkileyici gol formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

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BVB şimdi bir sonraki Bundesliga maçına odaklanacak.