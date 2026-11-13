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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sırbistan deplasmanındaki Uluslar Ligi maçı için ilk 11'ini rakibin başlangıç kadrosuna göre belirlediğini açıkladı.

Klopp, Belgrad'da stoperde sürpriz biçimde Jonathan Tah ve Malick Thiaw'a görev verdi; Borussia Dortmundlu Nico Schlotterbeck'e değil. Sol ayaklı Schlotterbeck, Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde de dörtlü savunmanın değişmez isimlerindendi. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, kararına şaşırtıcı bir gerekçe sundu. Klopp, RTL'ye yaptığı açıklamada, "Çok uzun toplar bekliyoruz" dedi.

Klopp, "Şimdi kaleci Milinkovic-Savic'i de oynatıyorlar. Burada topu stadyumun dışına bile gönderebilir" diye ekledi. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Bournemouthlu Djordje Petrovic yerine Napoli kalecisini tercih etmişti. Milinkovic-Savic, Aralık 2025'te Cagliari'ye karşı oynanan Coppa Italia son 16 turu maçının penaltı atışlarında topun başına geçip 130 km/sa hızla çektiği şutu ağlara göndererek güçlü vuruşuyla dikkat çekmişti.

Klopp, cuma günü Sırpların savunmadan veya kalecileri aracılığıyla çok sayıda uzun top oynayacağını öngörerek, "Tah ve Thiaw'ın küçük avantajı, ilk top mücadelesinde" dedi. İlk 11'ini de buna göre belirleyip Schlotterbeck'i başlangıçta dışarıda bıraktı. Klopp, "Zor bir karardı" diye konuştu.

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Schlotterbeck, bugüne kadar Almanya formasıyla 30 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda, Fildişi Sahili'ne karşı oynanan ikinci grup maçında ayak bileğinde iç bağ yırtığı yaşadı. Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanan son Uluslar Ligi maçlarını ise bir başka ayak bileği sakatlığı nedeniyle kaçırdı.