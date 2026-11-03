Toprak sahalardan zafere: Geç gelip erken ayrılan Tenerife forvetinin hikâyesi

Bir yıldız olarak doğmadı ve gençlik döneminde şöhretin kapıları ona açılmadı; Jesús de Miguel Alameda'nın hikâyesi, büyük akademilerin yetiştirdiği bir yeteneğin hikâyesi değil, aksine aşağı liglerin toprak sahalarından profesyonelliğin ışıklarına uzanan, tam bir on yıl süren bir mücadele destanıdır.

İspanya İkinci Ligi'ne yirmi yedi yaşında ulaştı ve herkes nihayet hayalinin başladığını düşündüğünde, profesyonel olmak için uzun süre bekleyen bir forveti alıp götüren trajik son geldi.

Tenerife kulübü bugün salı günü forveti Jesús de Miguel'in vefat ettiğini duyurdu ve böylece İspanyol futbolunun neredeyse tüm kademelerinden büyük zorluklarla yolunu açan bir oyuncunun sayfası kapanmış oldu.

De Miguel, 21 Eylül 1996'da Madrid'de doğdu. Ceza sahası içindeki gücü, sırtı kaleye dönük oynama kabiliyeti, hava toplarına hâkimiyeti ve defans oyuncularını yorma özelliğiyle tanındı. Uzun süre kurduğu profesyonellik hayali, ışıklardan uzak yaklaşık 10 yıllık ağır bir çalışmanın ardından gerçekleşebildi ancak.

Yolculuğuna Leganés'in altyapısında başladı, ardından rezerv takımdan geçerek Lugo Fuenlabrada'ya transfer oldu. 2017 yılında ise asıl çıkışını Internacional de Madrid ile yaptı; burada 33 maçta 9 gol atarak takımın Segunda División B'ye yükselmesine doğrudan katkıda bulundu. Bu bilgiler "Sport"a dayanıyor.

Ardından 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Fuenlabrada ve Unión Adarve arasında dolaştı, sonra kendini Navalcarnero'da buldu. Burada gol patlaması yaşayarak 2019-2020 sezonunda 29 maçta 12 gol attı ve Madridli takımı yükselmeye taşıdı; bir sonraki sezon Segunda División B'de 4 gol daha ekledi.

Kariyerindeki büyük dönüm noktası 2021 yılında Unionistas de Salamanca'ya katıldığında geldi. Primera División RFEF'teki ilk sezonunda 12 gol atıp 4 asist yaptı; bu performans, ocak 2023'te kendisiyle sözleşme imzalayarak kariyerinin en önemli bölümünü başlatan Castellón kulübünün dikkatini çekti.

Castellón ile ilk günden itibaren vazgeçilmez oldu, yarım sezonda 6 gol attı; bunların ikisi belirleyici yükselme maçlarında geldi. Ardından gerçek patlama sezonu olan 2023-2024 geldi; 35 maçta 16 gol atarak takımı grup şampiyonluğunun ardından İkinci Lig'e beklenen dönüşüne taşıdı.

O sezonki parlak performansı fark edilmeden geçmedi; İspanya Futbol Federasyonu'nun ikinci grubunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Geç kalan hayali nihayet 17 Ağustos 2024'te gerçekleşti; İkinci Lig'deki (LaLiga Hypermotion) ilk maçını Castellón forması altında Ipurua Stadı'nda Eibar'a karşı oynadı ve o sırada 27 yaşındaydı. Sadece bir ay sonra, Almería'yı ezici bir skorla 5-2 yendikleri maçta ikili atarak müsabakadaki en iyi maçını ortaya koydu.

3 sezon ve 25 golün ardından Castellón ile yolculuğunu bitirip Birinci Lig'e düşmüş olan Tenerife ile yeni bir maceraya başladı ve haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Her zamanki gibi takımı hayal kırıklığına uğratmadı; 11 gol attı ve Enric Gallego ile korkutucu bir hücum ikilisi oluşturarak takımı neredeyse kusursuz bir yükselişe ve İkinci Lig'e hızlı bir dönüşe taşıdı.

Bu sezon, sıfırdan kendini yaratan bir kahramanın kariyerine son veren Andorra karşısındaki trajik olay yaşanmadan önce yalnızca 6 maç oynayabildi.