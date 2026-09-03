Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında cuma akşamı oynanması planlanan Real Betis maçının hazırlıkları kapsamında takımının kadrosunu açıkladı.

Real Madrid, 7 oyuncunun sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmaya devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından etkili bir eksiklik kriziyle bu karşılaşmaya çıkıyor.

Buna karşılık Mourinho, son günlerde Racing'den Real Madrid'e katılan genç orta saha oyuncusu Sergio Martinez'i ilk kez kadroya dahil etti. Martinez'in aslında Castilla takımıyla yola çıkması planlanıyordu; ancak A takım antrenmanlarında dikkatleri üzerine çekmesinin ardından büyüklerle birlikte olma fırsatını yakaladı.

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Kadroda ayrıca teknik ekibin tercihleri arasında genç ikili Mario Rivas ve Caiestro'nun varlığı da sürdü.

Real Madrid, maça yönelik hazırlıklarını "rondo" alıştırmalarıyla başlayan bir antrenman seansıyla tamamladı; ardından Mourinho'nun baskı ve top hakimiyetine odaklandığı taktiksel çalışmalar yapıldı, antrenman ise dar alanlarda oynanan mini maçlarla sona erdi.

Real Madrid'in Real Betis maçı kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Defans: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas.

Orta saha: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Caiestro, Sergio Martinez.

Hücum: Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.