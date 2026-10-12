Barcelona kafilesi, yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Katalan kulübü, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan 22 oyuncudan oluşan kadrosunu açıkladı; ekip, açılış haftasında Feyenoord'u 5-1 yendikten sonra turnuvadaki güçlü başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre teknik direktör Hansi Flick, bu sabah açıkladığı kadroyu korudu. Raphinha ve Frenkie de Jong'un yanı sıra Andreas Christensen ve Roony Bardghji'nin sakatlıkları nedeniyle yokluğu sürüyor; takım ise önümüzdeki dönemde bazı oyuncularının dönüşünü bekliyor.

Kadroda kaleciler Joan Garcia, Dominik Livakovic ve Wojciech Szczesny yer alıyor. Savunmada Eric Garcia, Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Alejandro Balde ve Xavi Espart; orta sahada Rodrigo Hernandez, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez ve Brian Fariñas bulunuyor. Hücum hattının başında ise Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve Hamza Abdelkerim yer alıyor.

Gündemin ilk sırasında Raphinha'nın durumu bulunuyor. Kulüp başkanı Joan Laporta, oyuncunun 20 Ekim'de Paris Saint-Germain karşısında dönebileceğine işaret etti. Flick ise 3,5 ay süren bir aradan sonra sağlık ekibinden onay alan de Jong'un önümüzdeki cumartesi Sevilla maçında forma giymesini bekliyor.

Avrupa hesaplarına dönenlerin en öne çıkanı ise Eric Garcia. Geçen sezonun çeyrek final rövanşında Atletico Madrid karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı cezanın sona ermesiyle, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını oynamaya hazırlanıyor.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Barcelona kafilesinin İstanbul'a öğle saatlerinde ulaşması, ardından konaklayacağı otele ve sonrasında Rams Park'a geçmesi planlanıyor. Burada Flick ile Pau Cubarsi basın toplantısı düzenleyecek, takım ise maç öncesi son antrenmanını stadyumun sahasında yapacak.

Barcelona'nın maça bu sezonun siyah ve mor renklerden oluşan ikinci formasıyla çıkması bekleniyor. Katalan ekibi, bu karşılaşmada turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etmeyi ve Avrupa'daki başlangıcını güçlendirmeyi amaçlıyor.