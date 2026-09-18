Toplu farklar: Afrika şampiyonuna karşı son karşılaşmadan bu yana Ahly'de neler değişti?

Suudi Al Ahli'nin kıtasal şampiyonadaki tecrübesi yeniden gündemde, ancak bu seferki detaylar takımın bir yıl önce yaşadığı versiyondan tamamen farklı görünüyor. Zira kulüp içinde teknik heyetten takımın en önemli yıldızlarından bir kısmına kadar pek çok isim değişirken, yeni Asya başarısının ardından hedeflerin tavanı da yükseldi.

2025 versiyonunda Al Ahli, şampiyonaya Alman Matthias Jaissle yönetiminde çıktı ve takım, kadrosunda Cezayirli Riyad Mahrez ile Fildişi Sahilli Franck Kessié gibi isimleri barındırıyordu. Ayrıca müsabakalara bir kez Asya şampiyonu unvanıyla giriyordu; ardından Pyramids'e 3-1 mağlup oldu.

2026 versiyonuna gelince, Al Ahli bu şampiyonaya farklı bir görüntüyle çıkıyor. Takımın yönetimini Marino Pušić devralırken, Jaissle, Mahrez ve Kessié'nin hepsi ayrıldı; aynı zamanda takımın hesaplarına, başında Eduard Spertsyan ve Francisco Trincão'nun bulunduğu yeni isimler girdi.

Al Ahli değişti ama hedef yükseldi

İki versiyon arasındaki en büyük fark yalnızca bazı isimlerin değişmesiyle ilgili değil, aynı zamanda Al Ahli'nin kıtasal konumunda meydana gelen gelişmeyle de ilgili. Zira takım, AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasını ikinci kez kazanmayı başardı ve mevcut şampiyonaya iki kez Asya şampiyonu unvanını taşıyarak geldi.

Bu başarı Al Ahli'yi farklı bir sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor; çünkü takım artık maça yalnızca başka bir kıta şampiyonu karşısında kendini kanıtlamak için çıkmıyor, aynı zamanda özellikle Afrika şampiyonu Sundowns ile karşılaştığında Asya şampiyonlarından biri olma imajını korumakla yükümlü olarak giriyor.

Aynı zamanda Pušić'in, geçen sezona kıyasla çehresi değişmiş bir takımla baş etmesi gerekiyor. Zira Al Ahli, başında Mahrez ve Kessié'nin bulunduğu, kimliğinin önemli bir parçasını oluşturan bazı unsurları kaybetti; bu da teknik direktörü, mevcut unsurları kullanarak yeni bir kimlik inşa etme göreviyle karşı karşıya bırakıyor.

Jaissle'den Pušić'e

Al Ahli'yi 2025 versiyonunda yöneten adam Matthias Jaissle'ydi ve başında Mahrez ile Kessié'nin bulunduğu, o dönem takımın gücünün büyük bir bölümünü oluşturan isimlere dayanıyordu; ta ki bu dönem teknik direktörün ve oyuncuların kulüpten ayrılmasıyla sona erene kadar.

Buna karşılık, Al Ahli'yi 2026 versiyonunda Marino Pušić yönetiyor ve teknik açıdan farklı bir takım sunma fırsatına sahip; özellikle de kadroda yapılan değişiklikler ona rolleri yeniden dağıtma ve yeni unsurların özelliklerine uygun bir sistem inşa etme alanı tanıyor.

Spertsyan ve Trincão'nun gelişi bu değişimin bir parçasını temsil ediyor; zira Al Ahli artık takıma atak kurmada ve tehlike yaratmada farklı çözümler sunabilecek yeni isimlere sahip. Ancak asıl sınav, Pušić'in bu unsurları güçlü bir rakibe karşı sağlam bir sistem içinde birleştirebilme kapasitesinde olacak.

Spertsyan ve Trincão, Sundowns karşısında

Eduard Spertsyan ve Francisco Trincão'nun varlığı, Al Ahli'nin kadrosuna geçen versiyona kıyasla farklı bir boyut ekliyor; zira takım artık 2025 versiyonunda bulunan isimlere dayanmak yerine hücum ve oyun kurma tarafında yeni seçeneklere sahip.

Ancak Sundowns karşısındaki maç, Al Ahli'ye deneme yapmak için pek fazla zaman tanımayacak; özellikle Güney Afrikalı takımın bu tür maçlarda büyük tecrübeye sahip olması ve karşılaşmanın kendi sahasında oynanmasının maçın hesaplarına başka bir faktör eklemesi nedeniyle.

Bu nedenle Pušić'in yeni oyuncularını değerlendirebilme ve topa sahip olma, baskı ile savunmada emniyet arasındaki dengeyi bulabilme kapasitesi, Al Ahli'nin şeklini belirleyebilecek en önemli detaylardan biri olacak; özellikle de hesapsız her hücum atağının Sundowns'a çok iyi değerlendirdiği alanları verebileceği düşünüldüğünde.

Yeni bir karşılaşma

Bir yıl önce Al Ahli, o dönemin Afrika şampiyonu Pyramids'e çarpmış ve 3-1'lik bir mağlubiyetle sona eren bir maçta kara kıtanın temsilcisi karşısında yolculuğunu noktalamıştı; bu, isimler ve koşullar ne kadar değişirse değişsin, kıta şampiyonlarını bir araya getiren karşılaşmaların zorluğunu ortaya koyan bir sınavdı.

Bir yılın ardından Al Ahli, Afrika şampiyonuyla yeni bir karşılaşma önünde buluyor kendini, ancak bu sefer Sundowns karşısında ve tamamen farklı koşullarda. Zira teknik heyet değişti ve başında Matthias Jaissle, Riyad Mahrez ve Franck Kessié'nin bulunduğu takımın en önemli unsurlarından bir kısmı ayrıldı.

Buna karşılık Al Ahli, mevcut karşılaşmaya ikinci kez Asya şampiyonu unvanını taşıyarak ve Marino Pušić'in yönettiği, Eduard Spertsyan ile Francisco Trincão gibi isimlerin bulunduğu yeni bir grupla giriyor; böylece maç, takım için Afrika şampiyonu karşısında farklı bir yanıt verebilme kapasitesini görmek adına bir fırsat haline geliyor.

Al Ahli'nin Pyramids'e mağlup olduğu 2025 versiyonu ile Sundowns ile karşılaştığı 2026 versiyonu arasında takım içinde pek çok detay değişti, ancak karşılaşma aynı ortak paydayı koruyor: Asya şampiyonu, Afrika şampiyonu karşısında; Al Ahli'nin bir yıl önce yaşanan sonun tekrarlanmaması yönündeki arzusuyla birlikte.