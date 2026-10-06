Roy Keane, Manchester United efsanesi, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 3-0 yendiği maç öncesinde Eberechi Eze'yi eleştirdi ve Arsenal yıldızını topsuz alandaki "aşırı özensiz" oyunundan kurtulmaya çağırdı.

Eze, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini korudu; her ne kadar Premier Lig sezonunun başında Arsenal'deki katkısı yedek olarak sahaya çıkmakla sınırlı kalsa da.

Yine de 28 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynadığı açılış maçında yedek kulübesinde kaldı, ardından Çekya (ilk maç) ve Hırvatistan karşısında yedek olarak sahaya çıktı.

Eze'nin, Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı aldıkları heyecan dolu üçüncülük maçı galibiyetinden bu yana ilk kez ülkesinin milli takımında ilk 11'de yer almayı çok istediğine şüphe yok. Bu akşam uluslararası ara süresindeki dördüncü ve son maçında İngiltere'nin sol kanadında oynaması için seçildi.

O gece Çekya karşısındaki maçın yıldızı şüphesiz Harry Kane'di; Vladimir Souval'in kendi kalesine attığı golün ardından iki gol kaydetti ve Wembley Stadı'nda Three Lions ile 125 milli maç şeklindeki rekorunu geçti.

Aynı zamanda Eze, 90 dakika boyunca bazı umut vadeden anlar sundu ancak zaman ilerledikçe geriledi ve daha fazla etki bırakabileceğini düşünerek Arsenal'e dönebilir.

Maç öncesinde konuşan Roy Keane, Tuchel'in öğrencilerinin Hırvatistan'ı 7-0 ezdiği, İngiltere'nin bir önceki maçında Eze'nin kısa süreli katkısından "hayal kırıklığına uğradığını" açıkladı.

Manchester United ve İrlanda Cumhuriyeti'nin eski ünlü orta saha oyuncusu, Eze'nin topsuz alandaki oyuna katkısını sert bir şekilde eleştirdi ve ona fırsat bulduğunda elinden gelenin en iyisini ortaya koymasını tavsiye etti.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Keane şunları söyledi: "Geçen gece (Hırvatistan'a karşı) sahaya girdiğinde ondan hayal kırıklığına uğradım."

Şöyle devam etti: "İngiltere'nin hücum ettiği ve son derece iyi bir performans sergilediği çok açık, bu yüzden fırsat bulduğunda bunu değerlendirmelisin."



