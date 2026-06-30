Topçular “Yüzyılın Anlaşması”nı hazırlıyor… Arsenal, Isaac’ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor!

Arsenal, bu yaz transfer döneminde Aston Villa’nın yıldızı Morgan Rogers’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde belirleyici aşamaya girdi; bu transfer, İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olabilir.

İspanyol "Marca" gazetesi, Arsenal yönetiminin 130 milyon sterlin, yani yaklaşık 150 milyon euro tutarında nihai bir teklif sunmaya hazırlandığını bildirdi. Aston Villa, oyuncunun İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetiminde geçirdiği olağanüstü sezonun ardından en önemli yıldızlarından birini kadroda tutmakta ısrar ederek ilk teklifi reddetmişti.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, özellikle takımı Premier Lig şampiyonluğuna taşımasının ardından, İngiliz milli oyuncunun gelecek projesinin en önemli unsurlarından biri olmasını sağlayacak potansiyele sahip olduğuna ikna olarak, hücum hattını güçlendirmek için Rodgers'ı öncelik listesinin en başına koydu.

23 yaşındaki Rodgers, yaklaşık bir ay önce Avrupa Ligi’nin en iyi oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından, çeşitli turnuvalarda 14 gol atıp 12 asist yaparak ve birçok hücum istatistiğinde zirveye yerleşerek, kendisini Avrupa kıtasının en seçkin yıldızları arasına sokan olağanüstü bir sezon geçirdi.

Oyuncunun sergilediği dikkat çekici performans, piyasa değerinin önemli ölçüde artmasına neden oldu ve yaz transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Bu durum, Aston Villa’nın en önemli yıldızını elinde tutmak için zorlu bir sınavla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Eğer transfer, söylentilerdeki bedelle gerçekleşirse, Arsenal, geçen yaz 125 milyon sterlin karşılığında Liverpool’a transfer olan İsveçli Alexander Isak’ın elinde tuttuğu İngiliz rekorunu kırarak, Morgan Rogers transferini İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi haline getirecek.