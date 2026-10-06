İspanyol Carlos Alcaraz, Çek oyuncu Jiri Lehecka'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle iki sette mağlup ederek Tokyo turnuvasının şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazandı. Böylece Japonya'nın başkentindeki üstünlüğünü teyit etti ve Asya turnesine mümkün olan en iyi şekilde başladı.

İki sette tamamlanmasına rağmen karşılaşma kolay değildi; Alcaraz zorlu bir başlangıç yaptı ve kendi servisindeki ilk 3 sayıyı kaybetti, Lehecka ise ilk set boyunca dengesini ve öndeki konumunu korudu.

Ancak İspanyol, seviyesini kademeli olarak yükseltmeye başladı ve baskı sayılarını mükemmel şekilde değerlendirmesi sayesinde seti tie-break'te kazanmadan önce üstünlüğünü dayatmayı başardı.

İkinci sette servis, maçın gidişatını belirlemede önemli rol oynamayı sürdürdü; ancak Alcaraz eline geçen tek fırsatı değerlendirerek seti ve karşılaşmayı kazandı ve Tokyo'daki şampiyonluğu kutlamak için kollarını kaldırdı.

Alcaraz, şampiyonluğun ardından kamera lensine, turnuvadaki iki katılımında da şampiyonluğu kazanmasına atıfta bulunarak şunları yazdı: "2-2 Tokyo'yu seviyorum. Hepinize çok teşekkürler."

Bu şampiyonluk, Alcaraz'ın daha önce hiç kazanamadığı Şanghay Masters 1000 turnuvasında Asya turnesini tamamlamadan önce ona güçlü bir motivasyon sağlıyor. Ayrıca dünya sıralamasındaki üçüncülük konumunu pekiştiriyor ve sezonun geri kalanında bir daha yarışmayacak olan İtalyan Jannik Sinner ile arasındaki farkı azaltma fırsatı veriyor.

İspanyol oyuncu Şanghay, Paris ve ATP Finalleri'nde güçlü sonuçlar elde ederse, kendisini Alman Alexander Zverev'in ardından dünya ikinciliğine yükselmesine imkan tanıyacak bir konumda bulabilir.

Şampiyonluğun ardından Alcaraz, sakatlıktan dönüş yolculuğunu anımsayarak ekibine bir takdir mesajı iletmek istedi ve şöyle konuştu: "Ne yolculuktu ama. Sakatlık sürecim çok uzundu, şüpheler, iyi ve kötü anlar vardı, ama sen döndüğümde en yüksek seviyede olmam için elinden gelen her şeyi yaptın ve nüksetmemem için sakatlığımla ilgilendin."

Ve ekledi: "Beni sahanın içinde ve dışında daha iyi biri yapıyorsun. Seninle çalışabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum."