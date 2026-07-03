2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanan maçta, hakemlik açısından en tartışmalı anlardan biri yaşandı; hakem, uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Josko Gvardiol'un attığı golü iptal etti, "Bağlantılı Top" teknolojisini kullanarak ofsayt durumunu teyit eden video yardım sistemi devreye girdi.

Olay, bugün Cuma günü şafak vakti oynanan maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarında yaşandı. Portekiz’in 2-1 önde olduğu sırada Jvardiol golü attı, ancak VAR hakemi oyunu incelemek için müdahale etti.

İnceleme, Hırvat forvet Igor Matanović’in topun Mario Pašalić’e ulaşmadan önce ona çok hafif bir dokunuş yaptığını ortaya çıkardı; bu da Pašalić’i ofsayt pozisyonuna soktu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yaptığı resmi açıklamada ofsayt kararının doğru olduğunu doğruladı ve “Bağlantılı top teknolojileri, Hırvatistanlı oyuncu Igor Matanović’in topun Javardiol’a ulaşmadan önce topa dokunduğunu doğruladı” dedi.

Top hemen ardından Portekizli savunma oyuncusu Renato Vega’nın kafasına çarpmış olsa da, video hakem bu teması kasıtlı bir hareket olarak değerlendirmedi ve dolayısıyla ofsayt kararı iptal edilmedi; böylece gol resmi olarak iptal edildi.

Eski İngiliz hakem Andy Davies, ABD’li ESPN kanalında yaptığı açıklamada, “İnceleme başlı başına basitti; Top Takip Teknolojisi’nden elde edilen grafikte, Matanović’in topa dokunduğunu doğrulayan belirgin bir yükselme görüldü. Bu durum, bu yılki Dünya Kupası’nda İsveç ile Tunus arasındaki maçta da yaşanmıştı” dedi.

Davies, topun Portekizli defans oyuncusundan sekmesinin ardından bazı izleyiciler arasında tartışmaya yol açan görüntünün farklı bir yönüne de değindi.

Bu konuda İngiliz uzman, “Genellikle, top savunma takımından bir oyuncuya dokunduğunda – Vega’nın durumunda olduğu gibi – ofsayt durumu yeniden değerlendirilir ve bu da Gvardiol’un golünü geçerli kılardı” dedi.

Ardından sözlerini şöyle tamamladı “Ancak futbol kurallarının ofsaytla ilgili 11. maddesine göre, oyun ancak savunma oyuncusu topa kasten müdahale ederse yeniden değerlendirilir. Top, Vega’nın kafasından kasıtsız olarak sektiği için bu kasten bir müdahale sayılmaz. Dolayısıyla ofsayt durumu devam etti ve golün iptal edilmesi kararı doğruydu.”