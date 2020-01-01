Tony Pulis: Tottenham'ın Kane'i kaybetmemesi için kupa kazanmaya başlaması gerekiyor

Galli teknik adam, Tottenham'ın kupa kazanmaya başlamadığı takdirde Harry Kane'i takımda tutamayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda 'ın golcü oyuncusu Harry Kane, takımından ayrılabileceğini söylemişti.

Galli teknik adam Tony Pulis de, İngiliz ekibin Harry Kane'i takımda tutabilmesi için kupa kazanması gerektiğini düşünüyor.

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Stats Perform News'e konuşan Pulis "Tottenham kupalar kazanmaya başlamak zorunda. Çünkü Harry Kane, üst düzey bir oyuncu. Geçtiğimiz 3-4 senede Mauricio Pochettino, Tottenham'ı Avrupa'nın en önemli takımlarından biri haline getirdi. Birkaç yıl önce Tottenham'ın bu 3-4 senede herhangi bir kupa kazanamayacak deseydiniz çok şaşırırdım. Kane'de kazanma tutkusu var. Kane, Tottenham'da gerçekten çok mutlu. Yeni stadyum yapıldı ve antrenman tesisleri gerçekten bu dünyadan değil gibi. Ancak bu adam kupa kazanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 25 maçta 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Premier Lig'de 29 maçta topladığı 41 puanla sekizinci sırada yer alan Tottenham, Lig Kupası üçüncü turunda Colchester'a; Federasyon Kupası beşinci turunda Norwich City'ye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Leipzig'e elenmekten kurtulamadı.