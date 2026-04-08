Tony: Eleme turlarında kriterler değişti... Hakem bizden Asya'ya odaklanmamızı istedi!

Cidde Al-Ahli'nin yıldızı İngiliz forvet Ivan Tony, takımının Suudi kulübü Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Çarşamba akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında oynanan maçta, maçın gidişatını ve sonucunu etkileyen hakem kararlarına duyduğu öfke ve hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Tony'nin açıklamaları, hakemin Al-Ahli lehine iki açık penaltı kararını vermemesi ile tartışmalı geçen maçın ardından geldi. Bu durum, oyuncuyu tutumunu açıkça ifade etmeye ve "hakem haksızlığı" olarak nitelendirdiği durumu eleştirmeye itti. Tony, zorluklara rağmen takıma en iyi performansı sergileme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Tony, maçın ardından Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hakem, video teknolojisine başvurmasına rağmen iki açık penaltıyı görmezden geldi ve Al-Ahli'nin haklarını elinden almaya karar verdi."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Hakem bize 'Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanın' dedi. Bu normal mi? Umarım kulaklıkları bu olayı kaydetmiştir, çünkü bunu herkesin önünde açıkça söyledi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hakem bize odaklanmıyordu, garip ve kötü kararlarla bizim aleyhimize rakipleri kayırdı. Bu sözlerim yüzünden ceza alabileceğimi biliyorum, ama gerçek bu."

Son olarak şunları söyledi: "Bu pozisyonlar sezon boyunca normal bir şekilde değerlendiriliyordu, ancak eleme aşamalarına girdiğimizde kriterler değişti."