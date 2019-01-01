Tony Adams: Mesut vişne olmalı ama Arsenal'de pasta yok!

Arsenal efsanesi Tony Adams, takımda bu sezon çok az süre alan Mesut Özil'e ve teknik direktör Unai Emery'e destek vererek yönetimi eleştirdi.

1983 ve 2002 yılları arasında forması giyen eski İngiliz futbolcu Tony Adams, takımın kötü form grafiğine ilişkin yorumlarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Adams, deplasmanından 2-0 mağlup dönen Arsenal'de sıkça eleştirilen Unai Emery hakkında şunları dile getirdi:

"Son yıllarda takıma yapılan takviye oldukça az. Teknik direktör saçını başını yoluyor olmalı. Bence Unai Emery'i suçlamak çok kolay. Elindekilerle yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bence bu durum, hocadan daha büyük bir problem."

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Adams, bu sezon Emery'nin planlarında kendine çok az yer bulabilen ve yalnızca 3 maçta görev alan Mesut Özil'in daha fazla ilk 11'de olması gerektiğini ifade ederek şöyle söyledi:

"Mesut pastadaki vişne olmalı ama Arsenal'de pasta yok!"

Emery'nin şu anda sahip olduğu oyuncuların kalitesini en üst düzeyde kullanmadığını belirten Adams, savunma bölgesinde yaşanan sorunlara da dikkat çekti: "Sürekli savunmayı değiştirmek iyi değil, kadroda istikrar yok. Teknik olarak o bölgede oynama kapasiteniz olmasa bile topu orta alana kadar sürüp pas verebilir, sonrasında geri kazanabilirsiniz. Ama topu savunmada çevirip duramazsınız. Eğer buna devam ederseniz rakip baskıya davetiye çıkarırsınız. Bu kaçınılmazdır. Oldukça endişe verici bir durum. Rakibi savunmadan çıkarıp bir süre rakip yarı alanda oynayın."