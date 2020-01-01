Tony Adams: Mesut Özil muazzam bir yetenek ama çevresi kötü

Mesut hakkında yapılan eleştirilerin çoğuna katılmadığını belirten Adams, Arsenal'ın onun yeteneklerinden faydalanması gerektiğini belirtti.

'ın eski savunmacısı Tony Adams, Topçular'ın uygun bir teklif gelmesi hâlinde Mesut Özil'i satacağını açıkladı.

Stadium Astro' ya konuşan Adams, "Bence Mesut, çok sakin ve tatlı bir adam, bu yüzden onu çok çabuk yargılamayın. Yetenekli bir oyuncu ve bir antrenörün işinin yarısı bu yetenekten en iyi şekilde yararlanmaktır" yorumunu yaptı.

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Mesut için "utangaç bir çocuk" ifadesini kullanan Arsenal'ın eski kaptanı, "Muazzam yetenekleri var, ama çevresi çok kötü" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Mesut'un Arsenal'daki geleceğinin bitmek üzere olduğunu düşündüğünü söyleyen Adams, "Eğer kulüp iyi bir teklif alırsa, sanırım onun gitmesine izin verecek. Aksi takdirde Mikel Arteta'ya, 'Bu adamla çalışmalısın, gelecek sezon ondan bir şeyler çıkarmalısın ve onu takıma, kullanabileceğin bir sisteme adapte etmelisin' diyecekler" dedi.

Arteta'nın takımın başına gelmesinin ardından bulduğu süreler oldukça düşen Mesut'un Arsenal'daki sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek.