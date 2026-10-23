Al Ahli, bu akşam cuma günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda rakibi El Halic'i konuk ettiği karşılaşmada, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi kapsamında rakibini 4-1 mağlup etti.

Maçın dün akşam perşembe günü oynanması planlanıyordu, ancak Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi Birliği, "lojistik sebeplerle" karşılaşmayı 24 saat ertelemeye karar verdi.

Al Ahli maça erken hücum baskısıyla başladı ve 6. dakikada Trincao'nun ceza sahası içinden yaptığı yerden şutuyla ilk gerçek tehlikeyi yarattı; kaleci El Haydari topa iki hamlede sahip çıktı.

Al Ahli, 11. dakikada skoru açtı. Toni'nin, bir faulden gelen ustaca ortaya harika bir yükselişiyle kafayı vurması sonucu top ağlarla buluştu. İlk başta golü iptal eden ofsayt bayrağına rağmen video yardımcı hakem teknolojisi devreye girerek golün geçerliliğini onayladı ve ev sahibinin öne geçtiğini ilan etti.

Al Ahli, ilk yarının uzatma dakikalarının 1. dakikasında skoru ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Trincao'nun ceza sahası dışından yaptığı sert şut, El Halic savunmasına çarparak az farkla üst direğin üzerinden auta gitti.

İkinci yarının başlamasıyla El Halic, beraberlik arayışıyla hücum niyetini ortaya koydu ve 49. dakikada Barrow ceza sahası sınırından sert bir yerden şut çekti, ancak top az farkla direğin yanından auta gitti.

Al Ahli, 57. dakikada topu uzaklaştırmakta çok geç kalan kaleci El Haydari'nin büyük hatasından yararlanarak konuğunu cezalandırdı ve ikinci golü ekledi; topu kapan Toni, Bondarenko'ya pas verdi ve Bondarenko topu rahatlıkla ağlara gönderdi.

Al Ahli, 61. dakikada üçüncü golle maçı tıbbi olarak bitirdi. Toni'nin orta sahadan savunma hattını delen sihirli bir ara pasının ardından Trincao hızla hareketlenerek kaleci El Haydari ile karşı karşıya kaldı ve topu başarıyla ağlara gönderdi.

El Halic'in sıkıntıları 70. dakikada arttı; maçın hakemi, VAR teknolojisine başvurduktan sonra Ibanez'e sert müdahalesi ve saldırısı nedeniyle Benegas'a kırmızı kartı gösterdi.

El Halic, 87. dakikada farkı azalttı; Hüseyin El İsa'nın sağ kanatta yaptığı bir dizi başarılı çalımın ardından gönderdiği yerden ortayı kale önünde takip eden El Haybari, topu rahatlıkla ağlara gönderdi.

Al Ahli, uzatma dakikalarının 4. dakikasında Toni'nin Crespo tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı; Toni penaltıyı El Haydari'nin sağına sert bir vuruşla başarıyla gole çevirdi.

Bu büyük galibiyetle Al Ahli puanını 21'e yükselterek puan durumunda beşinci sırada yer aldı; El Halic ise 12 puanda kalarak onuncu sırayı işgal etti.