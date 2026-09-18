Suudi Ahli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney, iki takım arasında oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Sundowns'a meydan okuma mesajı gönderdi ve zorlu atmosferin kendisi için bir endişe kaynağı olmadığını, aksine sahada en iyi performansını sergilemesi için ona ek bir motivasyon sağladığını vurguladı.

Suudi Ahli, yarın Cumartesi günü, Kıtalar Arası Kulüpler Kupası müsabakaları kapsamında Sundowns ile beklenen bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Saha ve seyirci avantajından yararlanarak olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefleyen Güney Afrika ekibinin sahasında yoğun bir taraftar atmosferi bekleniyor.

Maç öncesinde basına konuşan Toney, daha düşmanca bir atmosferin yaşandığı maçların kendisine ek bir motivasyon verdiğini vurguladı ve deplasmanda, rakibin taraftarları önünde oynamanın karşılaşmayı kendisi için daha heyecanlı hale getirdiğini belirtti.

Ahli forveti şunları söyledi: "Şahsen benim için atmosfer ne kadar düşmancaysa o kadar iyi bir performans sergiliyorum, bu da maçı daha heyecanlı hale getiriyor; özellikle de rakibin sahasında favori olmadığın zaman."

Toney, rakibi incelemenin önemini vurgulamakla birlikte, Ahli'nin Sundowns'un kabiliyetlerine kafa yorarak Suudi ekibinin sahip olduğu güçlü yönlerden dikkatini dağıtmasına izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi ve kendisinin ve takım arkadaşlarının tehlike yaratmak için gerekli araçlara sahip olduğunu vurguladı.

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Şunları ekledi: "Elbette her maçta rakibi analiz ediyoruz, ancak kendimize de odaklanmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kaliteye sahibiz ve onların bize karşı ne yapabileceğiyle meşgul olmak yerine, onlara zarar vermek için ne yapabileceğimize odaklanmamız gerekiyor."

Toney, özellikle Sundowns karşısındaki karşılaşmanın, deplasmanda ve bu tür maçlarda büyük tecrübeye sahip bir rakip önünde oynanması nedeniyle takım için farklı bir sınav teşkil etmesi bakımından, Ahli ile hücum performansını sürdürmeyi umuyor.

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Karşılaşma, kendisine yeni bir ivme kazandıracak olumlu bir sonuç elde etmeyi hedefleyen Ahli için büyük önem taşıyor; Toney ise takımın Sundowns'un kalesine ulaşmak ve maç boyunca ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek için güvendiği en önemli kozlardan biri olacak.

Sundowns taraftarlarından ve sahasının atmosferinden yararlanmaya hazırlanırken, Toney hesaplar yapmadan mücadeleye girmeye hazır görünüyor. Tribünlerdeki baskı ve düşmanlığın artmasının, kendisini daha güçlü bir performans sergilemeye iten ek bir faktör olabileceğini vurgulayan İngiliz forvet, Ahli'nin gerçek karakterini ortaya koymasını beklediği bir maça çıkacak.