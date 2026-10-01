Ivan Toney bu kez bir futbol sahasında değil, İngiltere'nin başkenti Londra'da adli makamların karşısında yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımının forveti kendisini, detayları aylar öncesine dayanan bir davanın tarafı olarak buldu; oyuncu, kendisine yöneltilen ciddi suçlamayı reddeden tutumunu sürdürüyor.

Toney, perşembe günü Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde, geçtiğimiz aralık ayında Soho bölgesindeki bir gece kulübünde yaşandığı iddia edilen bir olay nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Dava daha sonra resmi bir yargı sürecine dönüştü ve oyuncu kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermek durumunda kaldı.

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Dava, 100 Wardour Street adresinde yaşandığı iddia edilen bir olaya dayanıyor. Mahkemeye sunulanlara göre Toney, Sabar da Silva adlı bir kişiye kafa darbesi ve yumruklar savurarak saldırmakla ve bu kişinin fiili bedeni zarar görmesine neden olmakla suçlanıyor.

İngiliz "Sky Sports" kanalına göre, İngiliz forvet kimliğini ve kişisel bilgilerini teyit etti, ardından kendisine yöneltilen suçlamayı reddederek suçsuz olduğunu savundu. Bu adım, dosyanın suçlama aşamasında kapanması yerine, önümüzdeki dönemde yeni bir yargı sürecine taşınmasına yol açtı.

Toney, mahkemeye bir gömlek ve kravatın üzerine giydiği siyah bir ceketle geldi; yanında ekibinden üç kişi vardı. Mahkeme, davanın detaylarını ve oyuncuya yöneltilen suçlamaların dayandığı olayları dinledi.

Savcı Tom Heslop, iddia edilen olayın mekân içindeki bir tartışmanın ardından geldiğini belirtti. Hâkim Bronwen Clark ise davanın sulh ceza mahkemesinde sürdürülebileceğine işaret etti; ardından Toney, bir hâkim ve jüri heyeti huzurunda Crown Court'ta yargılanmayı tercih etti.

Oturumun sona ermesinin ardından Toney, şartsız kefaletle serbest bırakıldı. Bir sonraki yargı durağı ise 29 Ekim'de Southwark Crown Court olacak; burada davaya ilişkin işlemlerin devam etmesi bekleniyor.

Tüm bunlar, Toney'nin Al Ahli ile kariyerini sürdürdüğü ve takımın en öne çıkan hücum isimlerinden biri haline geldiği bir dönemde yaşanıyor. Böylece sportif kariyeri, hâlâ açık olan ve henüz kesin bir hüküm verilmemiş olan bir yargı dosyasıyla iç içe geçmiş durumda.

Suçlamanın yöneltilmesinin ve suçsuzluk savunmasında bulunulmasının, suçun sabit olduğu ya da mahkûmiyet anlamına gelmediğini vurgulamak önemli; zira dava yargı süreçlerine tabi olmaya devam ediyor. Toney ise yasal sürecin tamamlanması ve kesin karara varılmasına kadar suçsuzluğunu savunmayı sürdürüyor.