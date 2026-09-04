Al-Ahli teknik direktörü Marino Pusić, Suudi Ligi'nin beşinci haftasında bugün oynanacak Al-Riyadh maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Pusić, Francisco Trincao, Wenderson Galeno ve Ivan Toney'den oluşan üçlü hücum hattıyla sahaya çıktı.



Al-Ahli'nin ilk 11'i tam olarak şu şekilde oluştu:

Edouard Mendy - Rayan Hamed - Muhammed Bakr - Roger Ibañez - Saad Belaïbid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Eduard Spertsyan - Francisco Trincao - Wenderson Galeno - Ivan Toney.





Diğer tarafta ise Al-Riyadh'ın ilk 11'i şu isimlerden oluşuyor:

Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdulilah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Süleyman Hazazi - Fahd Cizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - İssam Bahri - Hasan Al-Ali

- Antonis.



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