Toni Kroos'a sert eleştiri: Artık birinci sınıf bir oyuncu değil!

EURO 2020'deki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Toni Kroos, Almanya'da gündemden düşmüyor.

Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, EURO 2020'nin ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Toni Kroos'a yönelik eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan kadroda da yer alan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun milli takım için artık yetersiz olduğunu vurguladı.

Matthaus ne söyledi?

Kicker'a konuşan Matthaus, Kroos ile kişisel herhangi bir probleminin olmadığını ve Real Madrid forması giyen yıldız oyuncuyu insan olarak çok sevdiğini ancak oyununun milli takım için yetersiz olduğunu söyledi:

"Kroos'un oyun tarzını beğenmiyorum. EURO 2020'de konunun sadece hızla ilgili olmadığını gördük. Kroos topla oldukça iyi birkaç şey yapabiliyor ama turnuva boyunca topa sahip olduğu bölümlerde takımın hızını yavaşlattığını ve oyunun ritmini düşürdüğünü gördük.

"Kroos artık birinci sınıf bir oyuncu değil. Geçen sezon Real Madrid için olağanüstü birkaç maç oynadı ve sonrasında ortadan kayboldu."

Şampiyonlar Ligi'ni dört kez kazandı

EURO 2020'ye son 16 turundaki İngiltere maçıyla veda eden Almanya Milli Takımı'nın turnuvadaki dört maçında da 90 dakika sahada kalan Kroos, gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti.

Bayern Münih'ün efsane isimlerinden Uli Hoeness de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kroos'u sadece yan pas yapmakla eleştirmişti.

Turnuvanın ardından teknik direktörü Joachim Löw gibi milli takıma veda eden ve yeni teknik direktör Hansi Flick'e başarılar dileyen Kroos, kariyerini Real Madrid formasıyla noktalayacağını söylemişti.

Luka Modric ve Casemiro ile birlikte uzun bir süredir Real Madrid orta sahasının en önemli isimlerinden olan Kroos kariyeri boyunca biri Bayern Münih ile, üçü ise Real Madrid ile olmak üzere dört kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Daha fazla okuma