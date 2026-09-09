Toni Kroos’u hatırlatıyor! Niko Kovac, BVB’de Joey Veerman gibi bir oyuncuya daha önce hiç sahip olmadı

Kuşku yok: Borussia Dortmund’da son sezonlarda da hücum ve savunma yönü güçlü, son derece kullanışlı merkez orta saha oyuncuları eksik değildi. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt ve geçen kış arasına kadar Pascal Groß farklı oyuncu profilleri, ancak hepsinin kendine özgü kaliteleri var. Ancak onları birleştiren nokta şu: Teknik direktör Niko Kovac, görünüşe göre hiçbirinin Dortmund oyununu gerçekten merkezden kurabileceğine güvenmiyordu.

Bunu onlara ille de bir eleştiri olarak yöneltmek gerekmez, çünkü Kovac teknik adamlık kariyeri boyunca genel olarak merkezden oyun kurmayı pek tercih etmediğini ve özellikle rakip baskısı altında hızlı şekilde kanada pas atmayı yeğlediğini gösterdi. Geçen sezon BVB’nin oyununa belli bir yaratıcılık yoksunluğu atfedildiyse, bunun nedeni de merkez orta saha oyuncularının kıyasla daha seyrek şekilde topla buluşması ve kenardaki oyuncuların kanatlarda nispeten sıkı markaj altında tutulabilmesiydi.

Joey Veerman, Villarreal karşısında BVB formasıyla kaç kez topla buluştu?

Ancak bu yaz BVB, Kovac’ın bile oyunu merkezden oynama alışkanlığını söküp atamayacağı ya da atmak istemeyeceği bir oyuncu transfer etti. Çünkü Joey Veerman takım arkadaşlarından topu sürekli olarak merkeze kendisine oynamalarını istemekle kalmıyor. Etkileyici pas kalitesi, bir o kadar dikkat çekici oyun zekâsı ve Rodri, Toni Kroos ya da Andrea Pirlo gibi metronomları hatırlatan zamanlama duygusu sayesinde, eline geçen toplarla çoğu zaman oldukça iyi işler yapıyor.

Bundesliga’da TSG Hoffenheim karşısında alınan şanslı 3-2’lik galibiyette oyuna sonradan girip Dortmund’un oyununa nihayet sakinlik ve yapı kazandırmıştı, Şampiyonlar Ligi’ne gereksiz yere yine son bölümde sıkıntılı hale gelen 3-2’lik açılış galibiyetinde ise FC Villarreal karşısında başından itibaren çevresindeki takım arkadaşlarını daha iyi hale getiren bir orkestra şefi gibiydi. Yanındaki çift ön liberoda Felix Nmcha, onun sol önünde Marcel Sabitzer, sakatlanana kadar Konstantinos Karetsas ve ardından sağ önünde Ethan Nwaneri topu yalnızca sık sık Verman’a vermedi, aynı zamanda ondan topu eskisinden daha iyi pozisyonlarda geri aldılar.

Villarreal karşısında 99 kez topla buluştu; bu, teknik direktörü Niko Kovac olmayan ve BVB hocasından biraz daha baskın bir oyun tarzını temsil eden bir orta saha oyuncusu için bile güçlü bir rakam. Attığı 87 pasın 82’si takım arkadaşına ulaştı, pasların ve pas alıcılarının çeşitliliği de etkileyiciydi. Veerman topu sahanın hemen her bölgesindeki neredeyse herkese oynadı ve bunu rakip baskısı altında da yaptı. Veerman’ın, tıpkı rol modeli Pirlo gibi ne en hızlı ne de en dinamik oyuncu olmaması, Villarreal maçında olduğu gibi topu neredeyse hiç kaybetmediğinde ve rakip baskısı altında da akıllı paslar verdiğinde pek göze çarpmıyor.

Niko Kovac, Joey Veerman hakkında ne söyledi?

Kovac, Hoffenheim maçının ardından Hollandalı oyuncuyu “Top ayağındayken gerçekten çok iyi, onu zaten özellikle bu dar alanlarda, rakip baskısı bu kadar arttığında bile küçük alanlarda çözümler bulabilsin diye transfer ettik” sözleriyle övmüştü. Geçen sezon Eredivisie’de asist kralı olan (14 asist) oyuncu, Villarreal karşısında bunu da aştı. PSV Eindhoven’dan yaklaşık 22 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Veerman’ın bazı uzmanlar tarafından daha sezon başlamadan Bundesliga’nın en iyi transferi olarak gösterilmesinin nedeni, en geç bu maçtan sonra anlaşılıyor.

Böyle devam ederse Joey Veerman, Dortmund’da yalnızca Borussia Dortmund’un aradığı ve BVB’ye son dönemde ciddi şekilde eksik olan şeyi veren oyuncu olmayabilir. Aynı zamanda Niko Kovac’ı gizli merkez fobisinden kurtaran oyuncu da olabilir. Bu da belki daha iyi haber olur.



