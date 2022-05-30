Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finali sonrası röportajı neden terk ettiğini açıkladı

Alman oyuncu zaferin ardından Alman muhabirden gelen soruya öfkelenmişti.

Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finali sonrası röportajı terk etmesine sebep olarak, "daha olumlu sorular" beklediğini söylüyor.

Devler Ligi finalinde Liverpool'u deviren Real Madrid, kupayı 14. kez müzesine götürdü ve Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İspanyol ekibinin yıldızı Toni Kroos, maçın ardından Alman televizyon kanalı ZDF'ye verdiği röportajı, soruyu beğenmeyince yarıda kesti. 32 yaşındaki oyuncu, soruya neden sinirlendiğini açıkladı.

Toni Kroos ne söyledi?

Bild'e konuşan Toni Kroos, karşılaşmanın ardından ZDF muhabirinin sorusunu neden beğenmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Daha fazla saygı beklemiyordum. Sadece Şampiyonlar Ligi finalini kazandıktan sonra daha olumlu sorular bekliyordum. Bunu yaptığını düşünmedim."

Ne oldu?

Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasının ardından Toni Kroos, Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuştu.

Ancak ZDF muhabirinin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" sorusunu beğenmeyen Alman oyuncu röportajı yarıda kesti.

"Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı" diyen Kroos, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi bana bunun gibi iki b**tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil."

Muhabir soruyu tekrarlamak istedi ancak Kroos, bıkkın bir şekilde elini sallayarak röportajı yarıda kesip gitti.

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