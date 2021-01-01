Toni Kroos: Real Madrid dünyanın en büyüğü

Real Madrid'in Alman yıldızı, İspanyol ekibinin eski takımı Bayern Münih'ten daha büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

'in altyapısında yetişen Alman oyuncusu Toni Kroos, İspanyol ekibinin eski takımına göre daha büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

Real Madrid'i dünyanın en büyük kulübü olarak nitelendiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Real Madrid ile Çin, veya 300 kilometre ötesinde nereye giderseniz gidin her zaman taraftarlarınız olduğunu görüyorsunuz. İtibar açısından Real Madrid'in Bayern'e göre biraz daha büyük ve iyi tanındığını düşünüyorum. Belki de uluslararası kupalardaki başarılar bunda etkilidir" şeklinde konuştu.

Eski takımının da dünyanın en büyüklerinden olduğunu belirten Kroos, "Tabii ki Bayern Münih de çok büyük bir kulüp. Bunu yıllarca yaşayarak gördüm" dedi.