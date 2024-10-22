Real Madrid'in Alman efsanesi futbol sonrasındaki yaşamının tadını çıkartırken, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ve Almanya'nın efsane ismi Toni Kroos, futbolu tüm detaylarıyla anlayabilen bir vizyona sahip, ancak 34 yaşındaki oyuncu, bu yaz emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe geçmeyecek. Bununla birlikte, profesyonel futbol dünyasında başka bir rol alma olasılığını tamamen kapatmıyor.

İkonik orta saha oyuncusu, The Athletic'e verdiği röportajda futbol bilgisini bir şekilde aktarmaya devam edeceğini ifade etti. Madrid'de bir futbol akademisi kuran Kroos, Euro 2024'ten döndüğünden beri sadece üç veya dört gün devamsızlık yaptığını söyledi ancak teknik direktörlük fikri onu hiç çekmiyor.

Kroos: "Teknik direktör olmayacağım"

Kroos, neden bu fikre sıcak bakmadığına dair de açıklamalarda bulundu. Carlo Ancelotti ona ekibinde yer almayı teklif etse bile bunu neden kabul etmeyeceğini şöyle açıkladı:

"Hayır, bu imkansız. Ne zaman isterse ona fikrimi her zaman söylerim. Ama neden emekli olduğumu biliyor. Bunun önemli bir kısmı sürekli seyahat etmek, otellerde kalmak vb. sorunlar. Hiçbir zaman sadece sahadaki 90 dakikadan ibaret olmadı. Eğer mesele sadece bu olsaydı, daha ne kadar oynayabileceğimi bilemezdim. Carlo ile bazen iletişim halindeyiz, bu normal, aramızdaki ilişki böyle. Ama Carlo, bana bunu sormanın bile bir anlamı olmadığını biliyor çünkü cevabı çok iyi biliyor."

Valdebebas'ta bir gün geçirmek, bir oyuncu için olduğundan daha zordur. Oyuncu olarak gelir, işinizi yapar ve eve gidersiniz. Ancak teknik direktör olarak herkesin sorumluluğunu alırsınız, ilk gelen ve son çıkan siz olursunuz, ayrıca tüm bu seyahatler… Kendimi daha çok akademide görüyorum"

Sportif direktörlük için kapıyı açık bıraktı

Kroos, sportif direktörlük için kapıyı açık bıraktı, ancak bu konuda da çok istekli görünmedi:

"Belki sportif direktör olarak biraz daha özgür olursunuz, telefonla daha fazla çalışırsınız, vs. Ama teknik direktör olmak imkansız. Ben bir antrenörüm, ama başka bir şekilde, birçok çocuğun antrenörü"

Kroos, performansını optimize etmek için her öğünü hesaplayan biri olmadığını itiraf etti ve futbol takviminin yoğun programından uzaklaşarak tenis oynamaktan ve çocuklarıyla vakit geçirmekten keyif aldığını belirtti. Luka Modric gibi meslektaşlarından daha erken emekli olan Kroos, yoğun programın üst düzey futbolcuların kariyerlerini erken sonlandırmalarına veya daha az talepkâr liglere geçmelerine neden olabileceğini düşünüyor.