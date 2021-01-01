Toni Kroos: Mesut Özil'i eleştirdiğim için pek çok insan tarafından Nazi olmakla suçlandım

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Mesut Özil'i eleştirdiği için sosyal medyada kendisine hakaret edildiğini belirtti.

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Mesut Özil'in Almanya Millî Takımı'nı bırakış şekliyle ilgli sosyal medyada yaptığı açıklamadan sonra hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Kroos neler söyledi?

Yıldız oyuncu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Instagram canlı yayınında bir sohbet gerçekleştirdi. Kroos yayında şunları söyledi:

"2018 Dünya Kupası'nın ardından Mesut Özil'in millî takımı bırakmasından ve bunu yapış şeklinden hoşlanmadığımı söylemiştim. Daha sonra pek çok insan için bir 'Nazi' oldum. Sarı saçlar, mavi gözler... Onlar için eşkale uygundum.

"Bunun üstesinden gelmeyi başardım. Herkes sahte bir profilin arkasına saklanabilir ve sonra onları durduracak hiçbir şey olmadan başka insanlara hakaret edebilir."

Mesut Özil, Almanya Millî Takımı'nı neden bırakmıştı?

Almanya Millî Takımı, 2018 Dünya Kupası F Grubu'nda sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti. Ardından Alman basını, başta Mesut Özil olmak üzere takımı sert bir dille eleştirmişti.

92 kez A Millî Takım formasını giyen Mesut, aynı zamanda Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel tarafından da eleştirilmişti.

Mesut, millî takımı bırakırken Reinhard'a da göndermede bulunmuştu:

"Maruz kaldığım muamele artık Almanya Millî Takım formasını giymek istemememe neden oluyor. Kendimi istenmeyen adam olarak hissediyorum. 2009 yılındaki ilk millî maçımdan beri başardıklarımın unutulduğunu düşünüyorum.

"Kazandığımızda bir Almanım, ama kaybettiğimiz zaman Grindel ve onu destekleyenlerin gözünde bir göçmenim."

Toni Kroos'un Mesut Özil'e yanıtı ne olmuştu?

Mesut Özil ile Almanya Millî Takımı'nda uzun yıllar birlikte forma giyen Kroos, Mesut'un Almanya Futbol Federasyonu'nu ırkçı tavırlara sahip olarak suçlaması konusunda hata ettiğini açıklamıştı.

Kroos, Bild' e şunları söylemişti:

"Mesut'un millî takımı bırakma şekli doğru değildi. Onun Almanya Millî Takımı'nda ve Almanya Futbol Federasyonu'nda ırkçılığın olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyorum."