Toni Kroos ile birlikte: Es-Sibari Bundesliga'nın tarihi listesine giriyor

Faslı yıldız İsmail es-Sibari, 2004-2005 sezonunda veri toplamanın başlamasından bu yana Bundesliga'daki ilk maçında iki asist yapan altıncı oyuncu olarak Almanya Ligi tarihine geçti.

Es-Sibari, Bayern Münih'in cuma akşamı Allianz Arena'da oynanan ligin açılış haftasında Stuttgart'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek iki gollük pas verdi.

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"Opta" ağına göre es-Sibari; Luis Diaz, Robbie Kruse, Shinji Ono, Toni Kroos ve Diego'nun da yer aldığı tarihi bir listeye dahil oldu. Bu isimlerin her biri de Bundesliga'daki ilk maçlarında iki asist yapmayı başarmıştı.

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, es-Sibari'yi Nathaniel Brown'ın yerine oyuna sürerek Bavyera ekibinin ikinci yarıdaki temposunu değiştirmesine katkı sağladı.

82. dakikada es-Sibari ceza sahası içinde harekete geçti ve Stuttgart savunmacılarından birinin müdahalesinden nefis bir çalımla kurtuldu, ancak şut çekmek yerine pas vermeyi tercih ederek topu Aleksandar Pavlovic'e ortaladı. Pavlovic de yakın mesafeden topu kolayca ağlara göndererek Bayern'in dördüncü golünü kaydetti.

Es-Sibari, 90+2. dakikada beşinci golün de asistini yaptı; topu Stuttgart'ın yarı sahasında araya girip kesen Tom Bischof'tan aldıktan sonra Luis Diaz'a aktardı. Diaz kaleciyle karşı karşıya kalarak topu sol köşeye gönderdi ve ev sahibi ekibin beşli galibiyetini tamamladı.

Faslı yıldız, Bavyera devi ile ilk maçında da oyuna sonradan girmişti; söz konusu takım geçen cumartesi Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-1 yenmişti.

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