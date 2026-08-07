Toni Kroos gitti, ancak Real Madrid'in şimdiye kadar cevabını bulamadığı soru geride kaldı: Ondan sonra orta sahayı kim yönetecek? Kraliyet Kulübü cevabın Rodri'de olabileceğini düşündü, ancak İspanyol futbolcu başka bir yol seçerek, iki sezondur süren krizi sona erdirebilecek çözümün kapısını kapattı ve Real Madrid'i orta sahasına dengeyi geri getirecek bir "pusula" arayışına yeniden bıraktı.

Rodri'nin Barcelona'ya transfer olma kararını kesinleştirmesinin ardından Real Madrid, orta saha oyun kuruculuğu sorununa bir çözüm bulmak zorunda kaldı.

La Liga'nın başlamasına yalnızca iki hafta kala Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için aralarında Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Carlos Espí ve Yan Diomandé'nin de bulunduğu birçok transferi tamamladı; ancak başkent kulübü hâlâ orta sahadaki oyun kuruculuk eksikliğini giderebilecek bir oyuncu arıyor.

Manchester City oyuncusu Rodri ile anlaşmak Real Madrid için en acil çözümü temsil ediyordu, özellikle de takımın Kroos'un ayrılışından bu yana hücum organizasyonunu yönetebilecek ve orta sahadan oyunun ritmini düzenleyebilecek oyuncunun yokluğunu yaşadığı düşünülünce.

Geçen iki sezonda bu eksiklik takımın performansında açıkça ortaya çıktı; zira Real Madrid, hücumlarına yön verecek ve orta saha bölgesinde istenen hâkimiyeti sağlayacak bir "pusula"dan yoksundu. Bu da Rodri ile anlaşmayı hem taraftar hem de yönetim açısından bir zorunluluk hâline getirdi.

Real Madrid'in hâlâ vakti var

Rodri transferinin başarısız olmasına rağmen Real Madrid'in transfer pazarında hamle yapma şansı hâlâ var; zira mercato önümüzdeki 1 Eylül günü sona erecek.

José Mourinho orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor, ancak aynı zamanda kulübün yeni bir transfer gerçekleştirme kapasitesinin, başta Eduardo Camavinga ve Raúl Asencio olmak üzere bazı oyuncuların akıbetinden etkilenebileceğinin de farkında; özellikle de bazı isimlerin ayrılığının, yeni gelenlere yer açmak için gerekli olabileceği düşünülünce.

Real Madrid'in masasındaki 3 seçenek

Rodri'nin Barcelona'ya transfer olma kararı, Real Madrid'in önündeki seçenek listesini daralttı; özellikle de kulüple ilişkilendirilen bazı diğer isimlerin, Paris Saint-Germain ikilisi João Neves ve Vitinha gibi, elde edilmesi zor görünmesiyle.

Yine de "Mundo Deportivo"ya göre, Real Madrid'in transfer pazarının son günlerinde dosyalarını yeniden açabileceği sınırlı sayıda orta saha oyuncusu hâlâ mevcut.

Bu seçeneklerin başında Arsenal oyuncusu İspanyol Martín Zubimendi geliyor; ismi geçen sezon Xabi Alonso'nun isteği üzerine Real Madrid'in masasında güçlü bir şekilde gündeme gelmiş, ardından İngiliz kulübe transfer olmuştu.

Zubimendi henüz kendisinden beklenen sezonu ortaya koyamamış olsa da, isminin Real Madrid'in hesaplarına geri dönme ihtimali devam ediyor; özellikle de takımın derinden oyun kurabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duymasıyla.

İkinci seçenek ise Stuttgart oyuncusu Alman Angelo Stiller; ismi son aylarda Real Madrid ile ilişkilendirildi. Oyuncu şu anda Almanya'da kalmayı planlıyor, ancak Kraliyet Kulübü'nün transfere güçlü bir şekilde girmesi onu tutumunu değiştirmeye itebilir.

Ayrıca Crystal Palace oyuncusu 22 yaşındaki Adam Wharton'ın ismi de öne çıkıyor; İngiltere'de geniş bir ilgi görüyor ve Chelsea'ye transfer olmakla ilişkilendiriliyor.

Mourinho'nun elindeki mevcut kadro

Orta saha dosyası çözülene kadar Mourinho, 4-2-3-1 planı içinde mevcut oyuncularına güvenmek zorunda kalacak.

Mevcut tabloya göre, Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni teknik direktörün çift pivot ikilisini oluşturmadaki seçeneklerinin başında geliyor; Jude Bellingham ise forvetin arkasında oyun kurucu pozisyonuna ilerleyecek.

Mourinho'nun ayrıca Bernardo Silva ve Arda Güler gibi başka seçenekleri de bulunuyor; teknik açıdan birbirine yakın kabiliyetlere sahip iki oyuncu, ancak rolleri daha çok hücum tarafına yatkın, özellikle de genellikle rakip kaleye daha yakın bölgelerde hareket eden Türk yıldız için.

Camavinga ise Mourinho için ek bir seçenek olmaya devam ediyor; ancak geleceği hâlâ tartışma konusu, özellikle de kendisine asli olarak güvenilmemesi ve oyuncunun takımda kalma isteği göz önüne alındığında.

Fransız oyuncu kalırsa, birden fazla mevkide oynayabilme kabiliyetine karşın orta sahada sabit ve net bir role sahip olmaması nedeniyle, muhtemelen ikincil bir seçenek olacaktır.