"Toni Kroos, ayrılmasından iki yıl sonra Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor"

İspanyol basın organı Diario AS'nin haberine göre Toni Kroos, Real Madrid'e geri dönecek. Eski orta saha oyuncusu, yönetimde bir görev üstlenecek. Tam olarak hangi görev olacağı ise henüz belli değil.

Alman orta saha oyuncusu, Madrid'de geçirdiği uzun yıllar boyunca kulübün simgesi haline geldi. On yıl içinde Kroos 465 maça çıktı, bu maçlarda 99 asist yaptı ve 28 gol attı. Şimdi, iki yıl önce profesyonel futboldan veda ettiği kulübe gelecek sezon geri dönebilir.

Kroos, Real Madrid ile başarı üstüne başarı yaşadı. Beş kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve dört kez lig şampiyonu oldu. Ayrıca Copa del Rey'i de birçok kez kazandı ve UEFA Süper Kupası'nı dört kez kaldırdı.

2024 yılında orta saha oyuncusu İspanyol devinden ve dolayısıyla profesyonel futboldan veda etti. Şu anda 36 yaşında olan Alman oyuncu hala Madrid'de yaşıyor ve başkentin yakınlarında kendi futbol akademisini kurdu.

İspanyol basınına göre, Madrid yönetimi ile ilişkisi her zaman iyi olmuştur. Hatta kulüp başkanı Florentino Pérez, kulüp ikonunun geri dönüşünü gerçekleştirmek için inisiyatif alan kişidir.

Medya kuruluşuna göre, kulüp içinde geri dönüşün ayrıntıları konusunda yoğun görüşmeler sürüyor, ancak Diario AS'ye göre 114 kez milli forma giyen oyuncunun geri döneceği kararı kesinleşmiş durumda.

Real Madrid zor bir dönemden geçiyor. Takımın oyununa ve performansına yönelik eleştiriler artıyor ve kulüp içinde de bir süredir huzursuzluk hakim. Los Blancos, bu hafta sonu şampiyonluk yarışında FC Barcelona'nın farkı açmasına tanık oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de La Liga'nın şu anki ikincisi zorlu - ama kesinlikle imkansız olmayan - bir görevle karşı karşıya. Almanya'da Bayern Münih'e karşı 1-2 geride olduğu skoru telafi etmesi gerekiyor. Bu maç önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak.