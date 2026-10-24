Toni efsanelerin izinde: Al Ahly'nin golcüsü Ronaldo, Al Somah ve Felix'in tahtını sarsıyor

Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin en parlak yıldızları arasında adını yazdırmaya devam etti. Toney, takımının turnuvanın on birinci haftasında Khaleej'i 4-1 mağlup ettiği maçta önemli rol oynadı.

İngiliz forvet galibiyete katkı sağlamakla yetinmedi; attığı ikili golle hesabını 13 gole çıkardı ve gol krallığı sıralamasında liderliği tek başına eline aldı. Toney, en yakın takipçileri olan Qadsiah forveti İtalyan Mateo Retegui ve Ittihad oyuncusu Faslı Youssef En-Nesyri'nin 7'şer golüne 6 gol fark attı.

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Ancak Toney'nin başarısı gol krallığı liderliğiyle sınırlı kalmadı. İngiliz forvet, kendisini Roshn Ligi'nden geçen en parlak golcüler arasına yerleştiren istisnai bir rakamı yakalamayı başardı ve Suudi sahalarında dikkat çekici bir gol tarihi yazan ağır isimlerle boy ölçüşür hale geldi.

Futbol istatistikleri ağı " Opta "ya göre Ivan Toney, bir sezonun 11 haftası geçtikten sonra Roshn Ligi'nde tek bir oyuncunun elde ettiği en yüksek gol sayısını yakaladı. 13 gole ulaşan Toney, böylece turnuvanın en parlak yıldızlarından bazılarının paylaştığı tahta çıktı.

Ahli'nin eski efsanesi Suriyeli Omar Al Somah, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında bu rakama ulaşmıştı. Al Somah, o dönemde ağları sürekli sarsma konusundaki istisnai yeteneği sayesinde Suudi Ligi'nin en tehlikeli forvetlerinden biri olarak kendini kabul ettirmişti.

Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix de 2025-2026 sezonunda Nassr forması altında aynı başarıyı elde etmişti. Ardından Toney bu seçkin listeye katıldı ve bu sezonki gol başlangıcının onu büyük golcülerle doğrudan rekabet içine soktuğunu teyit etti.