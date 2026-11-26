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Sandro Tonali, Tottenham ve İtalya Millî Takımı orta saha oyuncusu. Fútbol Emotion Italia'ya verdiği röportajda, 2020 ile 2023 yılları arasındaki Milan deneyiminden önemli anları anlattı.

“Milan'la ilgili iki ayrı hikâyem var” diyen 2000 doğumlu orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “İlki, kendimi henüz Milan dünyasının tamamen içinde bulmadığım 20 yaşıma kadarki dönem; ikincisi ise 20 yaşımdan sonraki üç yıl. Uzun süre taraftardım, bir yandan da futbol oynuyordum. Maç programı elverdiğinde, Serie B'de neredeyse hep cumartesi günleri oynadığımız için San Siro'da maç varsa sık sık izlemeye giderdik. Milan sevgisi bana babamdan, ailemden geçti. Çocukluğumdan beri hep vardı.”

Tonali şöyle devam etti: “20 yaşımdan sonra bu ilişki değişti çünkü bir oyuncu olarak takımla taraftarken kurduğun ilişkinin aynısını sürdüremezsin. İlk yıl bunu yapmaya çalıştım ama her şeyi fazla yoğun hissediyordum. Sonrasında farklı yaşamaya başladım. Belki de böylesi daha güzeldi çünkü taraftarlığını bir kenara bırakıp bir anda kendini tuttuğun takımda, San Siro gibi bir statta bulduğunu fark ediyorsun.”

Son olarak şunları söyledi: “İlk yıl kolay değildi, biraz zorlandım. Ama seyircisiz oynamamız bir bakıma işime yaradı. Güzel değildi fakat o dönemde bir oyuncu olarak üzerimdeki baskıyı azaltıyordu. Yine de genel olarak kötüydü çünkü o yıl taraftarlar olmadan bütün maçlar hazırlık maçı gibiydi, futbol gibi gelmiyordu. Milan benim için çok şey ifade ediyor.”

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Tonali, 2020'den 2023'e kadar Milan'da oynadı. Bu dönemde 130 maça çıkıp 7 gol attı ve 2022'de Serie A şampiyonluğunu kazandı. 2023'te 64 milyon karşılığında Newcastle'a transfer oldu. Newcastle formasıyla 110 maçta 10 gol atan Tonai, 2025 yaz transfer döneminde 108 milyon euro karşılığında Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham'a transfer oldu. Tottenham formasıyla 2026-27 sezonunun bu ilk bölümünde 9 maça çıkan Tonali, henüz gol atamadı.

2000 doğumlu oyuncu, kariyerinde 2019'da Brescia ile Serie B şampiyonluğu ve 2025'te Newcastle ile İngiltere Lig Kupası da kazandı. Tonali, İtalya Millî Takımı'nda 38 maça çıkıp 4 gol attı.