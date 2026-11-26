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Sandro Tonali, Tottenham ve İtalya Milli Takımı orta saha oyuncusu olarak Fútbol Emotion Italia'ya verdiği röportajda, 2020 ile 2023 yılları arasındaki Milan döneminin önemli anlarını anlattı.

“Milan'la iki ayrı hikâyem var” diyen 2000 doğumlu orta saha oyuncusu şöyle devam etti: “İlki 20 yaşıma kadarki dönem. O zamana kadar Milan dünyasının tam anlamıyla içine girmemiştim. İkincisi ise 20 yaşımdan sonraki üç yıl. Uzun süre taraftarlık yaptım ve futbol oynadım. Maç takvimi elverdiğinde, örneğin San Siro'da bir maç olduğunda izlemeye sık sık giderdik; çünkü Serie B'de neredeyse hep cumartesi günleri oynardık. Bu, babamdan aile içinde bana geçen bir şeydi. Dolayısıyla çocukluğumdan beri hep içimdeydi.”

Tonali sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yaşımdan sonra ise bu ilişki değişti çünkü oyuncu olarak bir takımla, taraftarken kurduğun ilişkinin aynısını sürdüremezsin. İlk yıl bunu yapmıştım ama her şeyi çok yoğun hissediyordum. Bu yüzden sonrasında farklı yaşadım. Belki de daha güzeldi çünkü taraftarlığı bir kenara bırakıp kendimi bir anda tuttuğum takımda bulduğumu fark etmeye başladım. Üstelik San Siro gibi bir stadyumdaydım.”

Son olarak şunları söyledi: “İlk yıl kolay değildi, biraz zorlandım. Ama taraftarsız oynamamız bir bakıma benim için iyi oldu. Güzel bir durum değildi fakat o dönemde bir oyuncu olarak üzerimdeki baskıyı azaltıyordu. Yine de genel olarak kötüydü çünkü taraftarların olmadığı o yıl bütün maçlar hazırlık maçı gibi geliyordu, futbol gibi hissettirmiyordu. Milan benim için çok şey ifade ediyor.”

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Tonali, 2020'den 2023'e kadar Milan'da oynadı. Toplam 130 maçta 7 gol attı ve 2022'de Serie A şampiyonluğu kazandı. 2023'te 64 milyona Newcastle'a transfer oldu. Newcastle formasıyla 110 maçta 10 gol atan Tonai, 2025 yaz transfer döneminde 108 milyon euro karşılığında Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham'a transfer oldu. Tottenham formasıyla 2026-27 sezonunun bu ilk bölümünde 9 maça çıkan Tonali, şu ana kadar gol atamadı.

2000 doğumlu oyuncu, kariyerinde ayrıca 2019'da Brescia ile Serie B şampiyonluğu ve 2025'te Newcastle ile İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Tonali, milli takımda ise 38 maçta 4 gol attı.