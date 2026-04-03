Tonal'ın menajeri, oyuncunun Premier Lig'in önde gelen kulüpleriyle ilgilendiği yönündeki haberleri doğruladı

Newcastle United'ın yıldızı İtalyan milli oyuncu Sandro Tonali'nin menajeri Pepe Rizzo, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden müvekkilini önümüzdeki dönemde kadrolarına katmak için somut bir ilgi olduğunu doğruladı.

Son zamanlarda çıkan haberlere göre, Tonali önümüzdeki yaz transfer döneminde Arsenal ve Manchester'ın iki dev kulübünün gündeminde yer alıyor.

"Football Italia" ağının öne çıkardığı açıklamalarda Rizzo, Newcastle United kulübüne ve taraftarlarına İtalyan yıldızına verdikleri muazzam destekten dolayı derin şükranlarını dile getirirken, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin oyuncuyu takip ettiğini de vurguladı.

Rizzo, "Tonali bir kahramandır, her şeyden önce insani açıdan, dolayısıyla sahada da öyle. Fikir, Sandro'yu yüksek bir seviyeye çıkarmaktı, bu ilginç bir şeydi ve daha sonra olanlar (bahis nedeniyle aldığı ceza) sonrasında bile başarılı bir seçim olduğu ortaya çıktı. Newcastle taraftarları ve kulüp, Sandro'ya inanılmaz bir şekilde davrandı ve her seferinde ona destek verdi."

Tonali'nin artık Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen kulüplerin radarında olup olmadığı sorusuna menajer şu yanıtı verdi: "Aynen öyle, hedef buydu ve doğal olarak planlarında yer alıyor, çok iyi bir performans sergiliyor."

Rizzo şunları ekledi: "Newcastle'a transfer kararı aldığımızda hedef ve vizyonumuz buydu; Sandro'nun olağanüstü bir oyuncu ve İtalya'nın en değerli oyuncusu olması."

Tonali, 2023 yazında Milan'dan Newcastle'a 70 milyon avroyu aşan bir transfer ücretiyle transfer olmuştu.

Uluslararası alanda ise İtalyan orta saha oyuncusu, geçen hafta Dünya Kupası elemeleri yarı finalinde İtalya'nın Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

Buna rağmen İtalya, play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltılarda yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

Tonali, bu sezon Newcastle formasıyla çeşitli turnuvalarda oynadığı 47 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

İtalyan yıldızın St. James' Park'taki sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor.



