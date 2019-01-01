Tommaso Giulini: Taraftarları tribünden uzaklaştırmak çözüm değil

Romelu Lukaku'nun Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçılıktan sonra başkan Tommaso Giulini açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda Avrupa'da artan ırkçılık gösterilerinin son durağı İtalya oldu. 'nın ikinci haftasında karşılaşan ve maçında, Romelu Lukaku maymun tezahüratlarına maruz kaldı.

Olay, 72. dakikada Belçikalı futbolcunun penaltıyı gole çevirmesinden sonra gerçekleşti. Cagliari taraftarı daha önce de 2017 yılında Pescara'lı futbolcu Sulley Muntari'ye, 2018 yılında orta saha oyuncusu Blaise Matuidi ve 2019 yılında Juventus'un eski forveti Moise Kean'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu.

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Maçın ardından konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, taraftar gruplarını tribünden uzaklaştırmanın çözüm olmayacağını söyledi.

Daha fazla takım

Giulini, artan ırkçılık olayları hakkında Radio Popolare'ye verdiği demeçte, ''Bu teknolojiye ayak uydurmak kolay değil, taraftarlarımızın bize yardımcı olmasını istiyoruz. Cehaletle savaşmak zordur, ancak farkındalığı artırabiliriz. Bu olay, büyük bir öfke ve hayal kırıklığına neden oldu. Cagliari ırkçı bir şehir değil. Ülke olarak imajımızın böyle yansıdığı için gerçekten çok üzgünüm. Ancak daha önce de söylediğim gibi taraftar gruplarını tribünden uzaklaştırmak çözüm değildir. Bir görevli ya da kameralar tarafından yakalanan birini asla göz ardı etmem, bir kez ifşa olurlarsa bir daha maça gelemezler'' ifadelerini kullandı.

Şu anda 'de forma giyen eski Pescara'lı futbolcu Marco Verratti de, futboldaki ırkçılığın bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Rai Sport'a konuşan İtalyan futbolcu, ''Bu tip olaylar yaşandığında maçları durdurmalıyız aksi halde hiçbir ilerme kaydedemeyiz. Bunun atılması gereken büyük bir adım olduğunu biliyorum ama bunu yapmak zorundayız aksi halde 4-5 aptal insan her zaman orada olacak'' dedi.