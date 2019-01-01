Tomas Ujfalusi: Fatih Terim kulüp için tarihi bir öneme sahip

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Tomas Ujfalusi, eski hocası Fatih Terim'in sarı kırmızılılar için tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Aktif futbolculuk döneminde hem 'da hem de 'da görev yapmış olan Tomas Ujfalusi, iki takımın oynayacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fiorentina News'e konuşan Ujfalusi, iki eski takımının karşı karşıya geleceği maç için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ujfalusi, "Bu karşılaşmayı ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü bana kendimi yüksek seviyede kanıtlama şansı vermiş ve bu yüzden her zaman kalbimde olacak iki kulüp karşı karşıya gelecek." dedi.

Terim, Galatasaray için tarihi bir öneme sahip

Tomas Ujfalusi, geçtiğimiz günlerde Akhisarspor'u yenerek Kupası'nı kazanan Galatasaray'da eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'yı tebrik ettiğini söylerken eski teknik direktörü Fatih Terim için ise şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim, Galatasaray için tarihi bir öneme sahip. O hem harika bir insan hem de taktiksel olarak muhteşem bir derinliğe sahip. Floransa'dan çok güzel anılarla ayrıldı. Şuna inanıyorum ki Avrupa futbolu için harika bir gece olacak."

Fiorentina yenilenme sürecinde

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Fiorentina'ya önümüzdeki sezon için başarılar dileyen Ujfalusi, Mor Menekşeler'in yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ve bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceklerini merak ettiğini söyledi.

1978 doğumlu Ujfalusi, 2004-2008 yılları arasında forma giydiği Fiorentina ile 123 maçına çıktı. Deneyimli isim, 2011 yazında transfer olduğu Galatasaray'da ise kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi ve forma giydiği iki sezonda iki şampiyonluk yaşadı.