Galatasaray'ın Çekyalı eski stoperi Tomas Ujfalusi sarı-kırmızılı takımın son durumuun değerlendirdi.

Ülkesinin başkenti Prag'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli futbol adamı Galatasaray teknik heyetinde yer alan eski takım arkadaşı Albert Riera ile sık sık konuştuğunu ve Galatasaray'ın toparlanacağını söyledi.

Ne söylendi?

Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdüğünü belirten Ujfalusi, Domenec Torrent'in sarı-kırmızılı takıma büyük bir katkı sunacağına inandığını belirtti:

"Her takım başarılı olduğu sezonların ardından böyle iyi olmayan dönemler geçirebilir. Takıma birçok yeni futbolcu katıldı, ayrıca en önemli oyunculardan Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

"Bu sezon Galatasaray için beklenildiği gibi geçmedi. Ancak Galatasaray'ın gelecek sezon toparlanacağını ve şampiyonluk yarışının içinde yer alacağını düşünüyorum."

"Torrent kalite katacak"

"Torrent'i tanıyorum. Daha önce hangi kulüplerde çalıştığını biliyorum. Torrent'in yardımcısı Albert Riera ile de konuştum. Domenec Torrent'in bu takıma kesinlikle kalite katacağını düşünüyorum.

"Fatih Terim çok önemli bir teknik direktördü ama futbolda böyle dönemler olabiliyor. Galatasaray gibi takımlar iyi sonuçlar alamadığında her zaman ilk önce teknik direktörle yollar ayrılır. Fatih Terim daha önce de defalarca görevinden ayrıldı.

"Geri geldikten sonra ise tekrar şampiyonluklar yaşadı."

"Fenerbahçe maçları unutulmaz"

"Sahamızda Fenerbahçe ile oynadığımız ve 3-1 kazandığımız ilk derbiyi unutamam. Çok iyi bir sonuç aldık.

"Tabii ki Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk yaşadığımız müsabakayı da unutmam mümkün değil. Muhteşem bir atmosfer vardı.

"Galatasaray'da oynadığım dönemde Mükemmel bir kalecimiz vardı. Felipe Melo ve Selçuk İnan orta sahada çok iyiydi. İki oyuncu, kaliteleriyle çok fazla asist yaptı ve gol kaydetti. Bu oyuncuların yanı sıra Milan Baros, Johan Elmander, Emmanuel Eboue ve Albert Riera da çok iyiydi. İyi bir takıma sahiptik."

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