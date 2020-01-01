Tomas Müller, De Bruyne'nin rekorunu kırdı
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2019/20 Bundesliga sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'te Thomas Müller de son haftayı rekor kırarak kapattı.
Müller, sezon boyu 21 asist yaparak bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırdı.
Daha önceki rekor Kevin De Bruyne'ye aitti. 2014/15 sezonunda Wolfsburg forması giyen De Bruyne, 20 asist yapmıştı ve son 5 yıldır rekoru elinde tutuyordu.
30 yaşındaki Müller, bu sezon 33 Bundesliga mücadelesinde forma giygi. Deneyimli oyuncu 15 farklı maçta asist yapmayı başardı.