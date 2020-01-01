Bayern Münih

Tomas Müller, De Bruyne'nin rekorunu kırdı

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Thomas Muller Bayern 2019-20
Getty Images
Daha önce De Bruyne'ye ait olan bir sezonda en fazla asist yapma rekorunu 21 asistle Thomas Müller kırmayı başardı.

2019/20 Bundesliga sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'te Thomas Müller de son haftayı rekor kırarak kapattı.

Müller, sezon boyu 21 asist yaparak bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırdı.

Daha önceki rekor Kevin De Bruyne'ye aitti. 2014/15 sezonunda Wolfsburg forması giyen De Bruyne, 20 asist yapmıştı ve son 5 yıldır rekoru elinde tutuyordu.

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    30 yaşındaki Müller, bu sezon 33 Bundesliga mücadelesinde forma giygi. Deneyimli oyuncu 15 farklı maçta asist yapmayı başardı.

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