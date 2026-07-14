Tom Cruise ve Jennifer Hudson’ın katılımıyla… FIFA, 2026 Dünya Kupası Kapanış Töreni’nin ayrıntılarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), final maçıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kapanış töreninin ayrıntılarını açıkladı.

“Marca” gazetesi, turnuvanın tarihin en uzun Dünya Kupası olarak nitelendirilmesine rağmen göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini belirtti.

2026 Dünya Kupası Kapanış Töreni, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey eyaletindeki New York Stadyumu'nda düzenlenecek ve bu etkinlik, dünyanın en büyük spor etkinliğine veda etmek üzere seçkin ünlüleri bir araya getirecek.

Final maçını stadyumda izleyecek taraftarlar, bu özel etkinliği izleme fırsatı bulacaklar. Kapanış töreni, final maçının başlamasından 90 dakika önce başlayacak.

Orada izleyiciler, maç öncesinde özel deneyimler ve eğlence etkinliklerinin tadını çıkaracaklar.

Emmy, Grammy ve Oscar ödüllü Jennifer Hudson, ABD milli marşını seslendirecek. Törene ayrıca Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams ve I Show Speed grubu gibi dünyaca ünlü sanatçılar da katılacak ve tören boyunca performanslar sergileyecekler.

Bunlara, son olarak 2024 Paris Olimpiyatları’na katıldıktan sonra kapanış törenlerine katılmaya alışkın olan Tom Cruise gibi yıldızlar da katılacak; diğer sanatçıların ve özel konukların isimleri ise tören tarihi yaklaştıkça açıklanacak.

Kapanış töreni, müzik ve futbolu bir araya getirecek. 2026 Dünya Kupası Operasyon Direktörü Haymo Schergi, “Bu etkinlik, dünyanın Kanada, Meksika ve ABD’deki açılış törenlerini karşılarken gösterdiği coşkuyu uyandıracak ve 2026 Dünya Kupası’nı sonlandıracak” dedi.