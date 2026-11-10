Yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady, St Andrew's'ta üç yıl boyunca azınlık hissedarı olduğu Birmingham City ile bağlarını resmen kopardı. 49 yaşındaki NFL efsanesi, Birmingham City'nin cumartesi günü Swansea City'yi 2-1 yenerek Championship'te liderliğe yükselmesine rağmen kulüpten ayrıldı.

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Amerikan futbolu efsanesinin Midlands'daki görevleri sona erdi

Midlands ekibinin pazartesi günü doğruladığı ayrılıkla Brady, kulübün danışma kurulu başkanlığının yanı sıra yüzde 3,3'lük hissesinden de vazgeçti. Eski oyun kurucu, Knighthead Capital Management LLC öncülüğündeki Ağustos 2023'teki kulüp devralma sürecinde arkadaşı ve iş ortağı Tom Wagner ile güçlerini birleştirmişti. Bu yatırım, Brady'nin 23 sezonluk oyunculuk kariyerini Şubat 2023'te noktalamasından yalnızca altı ay sonra gelmişti.

Kulüp açıklamasında üç yıllık katkıya övgü

New England Patriots ile altı, Tampa Bay Buccaneers ile bir Super Bowl şampiyonluk yüzüğü kazandıktan sonra İngiliz futboluna adım atan ve üç kez NFL'in En Değerli Oyuncusu seçilen Brady, kulübün açıklamasına göre «hem yatırım yapacağı [hem de] zamanını ve kapsamlı uzmanlığını sunacağı» bir ortaklığa girmişti.

Birmingham City Football Club, ayrılığı doğruladığı resmî açıklamada şunları söyledi: «Tom Brady'ye son üç yılda kulüpteki rolü ve kulübe verdiği sarsılmaz destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

«Tom'un deneyimine ve tutkusuna sahip birinin kulüple bağ kurması gerçekten harikaydı. Kulüp, antrenman sahasından Birmingham halkına kadar her alanda bu temel üzerine inşa etmeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor.»

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Çalkantılı başlangıcın ardından ikinci ligde yükseliş

Brady'nin Birmingham'daki dönemi tartışmalardan uzak geçmedi. Özellikle Wayne Rooney'nin üç aydan kısa süren başarısız teknik direktörlük döneminin League One'a düşülmesiyle sonuçlandığı 2023-24 sezonu öne çıktı. Amerikalı isim, bir belgesel dizisinde eski İngiltere forvetinin çalışma disiplinini sorguladıktan sonra Rooney bu sözleri «çok adaletsiz» olarak nitelendirerek karşılık verdi.

Gelecek maçlar STK Championship 10:00 BIR

Britanya futbolu dışında Brady, Kuzey Amerika sporu ve yayıncılığındaki yoğun programını sürdürüyor. FOX Sports'ta 2032'ye kadar devam eden sözleşmesi kapsamında NFL'in baş analistlerinden biri olarak çalışmasının yanı sıra Las Vegas Raiders'ın azınlık hissedarı ve takım danışmanı olarak görev yapıyor. WNBA takımı Las Vegas Aces'te de hissesi bulunuyor.

Premier League hedefi değişmedi

Yüksek profilli yatırımcısını kaybetmesine rağmen Birmingham, kasım ayındaki millî maç arasına 15 maçta topladığı 29 puan ve averaj farkıyla Championship'in zirvesinde giriyor. Çoğunluk hissedarı Wagner, takımın ligde yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürerek kulübü Premier League'e geri döndürmeye kararlı. Ayrıca şehirde 62 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat inşa etmek için uzun vadeli planlar da hazırlanmış durumda.