Tom Bischof: Nagelsmann'ın umutsuz transfer hedefi, Alman futbolunun "Yeni Götze'si"

16 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, Hoffenheim formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına çıktı.

16 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, Hoffenheim formasıyla Bundesligsa'daki ilk maçına çıktı ve Die Mannschaft için henüz okul çağında bir yıldız.

Alman futbolu son iki büyük turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaşamasının ardından rönesansa doğru ilerlerken, milli takımda kaybedilen bir pozisyonun yeniden işlevsel hale geleceğine dair bir umut var.

Joachim Löw'ün takımı Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı kazandığında Die Mannschaft Mesut Özil ve Mario Götze gibi kilit rol oynayan iki farklı 10 numaraya sahipti.

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Thomas Müller hala milli takım için tehlikeli bölgelere sızmaya devam etse de, Özil'in üst düzey top sürme yeteneği ve Götze'nin yaratıcılık kıvılcımları milli takım uzun zamandır hasretini çektiği özelliklerdi.

Ancak son U17 Avrupa Şampiyonası önümüzdeki on yılda bu boşlukları doldurabilecek bazı yeni yüzleri ortaya çıkardı.

Bayern Münih forması giyen genç oyuncu Paul Wanner, tıpkı Özil gibi bireysel bir dehaya sahip.

İsrail'deki turnuva sırasıdna Wanner ile birlikte oynayan Tom Bischof da Hoffenheim adına çok özel bir oyuncu. Mart ayında ilk Bundesliga maçına çıkan oyuncu kulüp tarihindeki en genç oyuncu oldu.

1 metre 76 santimetre boyunda ve etkileyici hücum içgüdüleriyle 16 yaşında olmasına rağmen Bundesliga'da şans bulan Bischof, stiliyle Mario Götze'yi andırıyor.

Çeyrek finalde son şampiyon Fransa'ya yenilmiş olsalar bile Bischof'un Alman futbolunun geleceğinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Almanya U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Marc-Patrick Meister GOAL ve SPOX'a verdiği demeçte oyuncunun yeteneğine vurgu yaptı:

"Top ayağındayken inanılmaz bir yaratıcı. Gerçekten iyi bir sol ayağı var ve futbol oynamaktan zevk alıyor. 10 numarada görev yapıyor ve özellikle attığı paslarla oyunu hızlandırma yeteneğine sahip. Paul Wanner ise çok iyi bir top kontrolüne sahip ve oldukça hızlı top süren bir oyuncu. Top ayağındayken oyuna çok fazla dinamizm katabiliyor. Yine de Tom, oyunun üçüncü bölgesinde bulduğu boşluklarla takıma önemli bir güç katıyor"

10 numara pozisyonunda görev yapıp oyun kurmak artık pek kolay değil ve modern oyun bu rolü büyük ölçüde 4-3-3 veya 3-4-3'teki açık oyuncularına veriyor.

Yine de Bischof'un oyununda bundan çok daha fazlası var. 2021-2022 sezonunda Hoffenheim U19 formasını giydiği maçlarda sekiz gol ve yedi asistle oynarken, skor potansiyelini de ortaya koydu.

İdolleri arasında Lionel Messi ve Kevin De Bruyne'nin yanı sıra Joshua Kimmich'i de gösteren Bischof, kendi oyunuyla Bayern Münih'in yıldızının oyunu arasında benzerlikler olduğunu düşünüyor.

Buna rağmen Meister oyuncunun uzun vadede üçüncü bölgede görev yapan bir oyuncu olmasına kesin gözüyle bakıyor:

"Son vuruş yeteneği nedeniyle rakip kaleye yaklaştıkça heyecan verici ve tehlikeli bir oyuncuya dönüşüyor ama takıma her bölgede katkı vermeye çalışıyor. Hiçbir şekilde gösteriş ya da şov peşinde değil çünkü kendisini tamamen takımın başarısına adıyor. Top rakipteyken topu geri kazanmak için her zaman takım arkadaşlarıyla birlikte prese katılıyor"

Bischof'un oyununu geliştirmesi için üzerinde çalışması gereken yönleri var ve kedisi atletizmini, esnekliğini ve beslenmesini geliştirmeye odaklandığını kabul ediyor ancak potansiyeline ulaşmak için gereken her şeye sahip olduğu çok açık.

Bu Bischof'u Leipzig'de çalıştığı dönemde iki kez transfer etmeye çalışan ve 2021'de Bayern'de göreve başladığından bu yana oyuncuya olan ilgisini sürdüren Julian Nagelsmann'ın da kesinlikle paylaştığı bir görüş.

Borussia Dortmund da genç oyuncunun transferiyle ilgilenen takımlar arasında yer alıyor ancak Hoffenheim Bischof'un sözleşmesini 2025'e uzattıktan sonra daha uzun süreli bir sözleşme için şimdiden çalışmalara başladı ve Meister'e göre takımda kalmaya devam edecek:

"Başka bir takıma transfer olacağını söyleyen birçok insan var ama uzun yıllardır Hoffenheim'da oynuyor. Bence Tom orada her şeye sahip ve ulaşmak istediği seviyeye çıktıktan sonrasına kendisi karar verecek. Peşinden koşmak istediği net hedefleri olmasına rağmen bunu yaparken oldukça iyi huylu ve sakin kalabiliyor"

Geçen sezon aldığı 13 dakikadan daha fazlasını bu sezon alması beklenen Bischof kısa vadede Bayern ve uzun vadede muhtemelen sayısız büyük kulübün ilgisini çekecek.

Yaşadığı sakatlıklar ve form kaybı Almanya'nın potansiyeline tam anlamıyla ulaşmış bir Götze izlemesine her zaman engel olmuştu ama Bischof onlara benzer hayalleri ikinci kez kurdurabilir.

Her şeye rağmen Die Mannschaft'ta 10 numara çağı bitmemiş olabilir.

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