Tom Bischof: Nagelsmann'ın peşinden koştuğu Almanya'nın 'yeni Gotze'si

16 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu, Hoffenheim formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına çıktı ve Almanya'nın çok şeyler beklediği bir yıldız.

Alman futbolu, son iki büyük turnuvanın hayal kırıklığını yaşasa da yeniden yapılanma çalışmaları sürüyor. Takım içinde kaybedilen bir pozisyonun da geri dönebileceği umudu var.

Joachim Low'un takımı 2014 Dünya Kupası'nı kazandığında Mesut Özil ve Mario Gotze kilit isimlerdi ve farklı 10 numaralar olarak oynuyorlardı.

Thomas Muller hala başarılı ancak Özil ve Götze'nin yaratıcılığı takımdan kayboldu.

Son 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ise bazı yeni yüzler ortaya çıkardı.

Bayern Münih'i temsil eden en genç oyuncu olan Paul Wanner ile Almanya Mesut Özil'e benzeyen 16 yaşındaki bir oyuncuya sahip.

Ve İsrail'deki turnuva sırasında Wanner ile birlikte oynayan Tom Bischof, Mart ayında Bundesliga'daki ilk maçına çıktığında Hoffenheim'ın kulüp tarihindeki en genç oyuncu oldu.

176 santimetre boyunda ve etkileyici hücum içgüdüleriyle 16 yaşındaki Bischof, Alman taraftarlar tarafından Götze'ye benzetiliyor.

Çeyrek finalde penaltılarla son şampiyon Fransa'ya yenildikleri Avrupa Şampiiyonası'nda yetersiz kalsalar da Bischof'tan büyük şeyler bekleniyor.

Almanya U17 menajeri Marc-Patrick Meister GOAL ve SPOX'a verdiği demeçte, "Yaratıcı ve gerçekten iyi bir sol ayağı var. Futbol oynarken zevk alıyor."

"10 numara olarak oynayan Tom, özellikle pas yoluyla oyunu hızlandıran biri.

"Paul [Wanner] çok daha geniş kapsamlı, çok sıkı top kontrolüne sahip ve hızlı dripling yapan bir oyuncu. Top ayağındayken oyuna çok fazla dinamizm getiriyor.

"Tom ise, attığı paslar ile hücum tarafında oyuna dinamizm getiriyor."

Oyun kurucu 10 numaralar artık günümüz futbolunda pek yer almıyor.

Yine de Bischof'un oyununda çok daha fazlası var. 2021-22 sezonunda Hoffenheim U19 formasıyla yedi asist ve sekiz gol ile oynadı. Bu da gösteriyr ki hem goller atabilir hem de pozisyonlar yaratabilir.

Lionel Messi ve Kevin De Bruye'nin yanı sıra Bischof, idolleri arasında Joshua Kimmich'i gösteriyor ve hatta aynı derindeki rolü henüz oynamamış olsa bile, oyunuyla Bayern Münih yıldızının oyunu arasında benzerlikler olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte, ndan hücum tarafında daha çok şey bekleniyor.

Meister, "Bitiricilik yeteneği nedeniyle, rakip kaleye yaklaştıkça onu daha heyecanlı ve tehlikeli buluyorum" diyor.

"Hiçbir şekilde gösterişli değil, çünkü kendini tamamen takımın hizmetine veriyor. Topu geri kazanmak için sürekli baskı halinde ve savunmada takımına yardımcı oluyor.

Bischof'un oyununun üzerinde çalışılması gereken yönleri var ve kendisi atletizmini, esnekliğini ve beslenmesini geliştirmeye odaklandığını kabul ediyor. Oyunun zirvesine çıkmak için ise hiçbir eksiği yok.

Bu, Bischof'u iki kez RB Leipzig'e transfer etmeye çalışan ve 2021'de Bayern'de göreve başladığından beri oyuncuya olan ilgisini sürdüren Julian Nagelsmann'ın kesinlikle sahip olduğu bir görüş.

Borussia Dortmund da genç için bir hamle yapabilir, ancak Hoffenheim, sözleşmesini Ocak ayında 2025'e kadar uzattı.

Meister, "Yolunu başka bir yerde devam ettirebileceğine dair pek çok haber var," diyor, "Ancak uzun yıllardır Hoffenheim'da futbol oynuyor. Bence Tom burada her şeye sahip ve sonraki hedeflerine çok geçmeden ulaşacak."

"İyi bir tavrı var ve peşinden koşmak istediği net hedefleri olmasına rağmen, bunu yaparken sakin kalabiliyor."

Gelecek sezon Bundesliga'da daha çok süre bulacağı kesin. Süre buldukça da daha çok takımın radarına girecek.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü Götze'yi geriye düşürse de artık inanabilecekleri bir 10 numara daha var.

Her şeye rağmen Almanya için zorlu 10 numara çağı bitmemiş olabilir.