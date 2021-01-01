Tolunay Kafkas: Biz çok lokal kalıyoruz

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyuncuların uluslararası seviye yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz" dedi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ümit Milli Takım'ın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kafkas, "Yeni bir grup oluşumu içerisindeyiz. Özellikle 2000, 2001 ve 2003 doğumlu oyuncularımız var. Son 3-4 maçımızı da hazırlık olması için biraz genç bir takımla oynadık. Kulüp hocalarına ve başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu sıkışık dönemde de bizi kırmadılar ve bu ara kampa izin verdiler. Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Üç günlük bir kamp yapacaklarını belirten Kafkas, "Perşembe günü oyuncuları dağıtacağız. Oyunu 4 safhasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Biraz da taktik anlayışla ilgili çalışacağız. Oyuncuların ne istediğimizi pratik anlamda iyice anlamalarını sağlamak adına iyi bir kamp olacağını düşünüyorum. 28'inde kura çekilecek. Kimin çıktığını önemsemiyorum. Güç dengeleri uluslararası seviyede farklı. Çok iyi takımlar var. Bizim için önemli olan gruptan çıkabilmemiz. Gruptan çıkabilecek bir oyun anlayışına ve kadro yapısına sahip olmamız çok önemli. Hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Tolunay Kafkas, "Süper Lig'de çok sayıda genç oyuncu forma giymeye başladı. Bu milli takımlara olumlu bir yansıma yapıyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Süper Lig için çok geçerli değil. 21 yaş altı oyunculara baktığımız zaman süre almaları çok sınırlı. Bir alt ligde daha çok süre alıyorlar. Bu da önemli. Bazı şeyler de zorunluluktan çıktı. Plan ve program dahilinde değil. Bizim şunu yapmamız gerek, her seferinde ısrarla söylüyorum. Bizim misyonumuz ve vizyonumuz antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi olmalı. Önce kendi çocuğumuza bir şeyler vermeliyiz ki bir şey isteyebilmeliyiz. Hem ligde genç oyuncularına süre almaları çok önemli, hem de milli takıma katkıları özellikle alt yaş gruplarında çok önemli. Bu havuzun çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle genç oyuncu gelişim merkezi adını verdiğimiz, kulüplerin mutlaka zorunlu hale getirmesi gereken, oyuncuların gelişimine her yönüyle katkı sağlayabilecek bir yapının oluşturulması, Türk futbolu için olmazsa olmaz. Bu çok ayrı bir konu. Oyuncuların uluslararası seviye yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz. Hem kulüplerimizin hem oyuncularımızın uluslararası seviyede yarışabilecek ortamları hazırlamalıyız."