Tolu Arokodare ve Wout Weghorst, pazar günü FC Twente - Ajax (2-2) maçının ardından dikkat çekici görüntülere imza attı. Maç boyunca rakip olan iki forvet, son düdüğün hemen ardından özel bir an için bir araya geldi.

Tolu ve Weghorst birbirlerinin ellerini tuttu, gözlerini kapattı ve birlikte dua etti. İki hücum oyuncusu da FC Twente ile Ajax arasındaki heyecanlı beraberlikte önemli rol oynamıştı.

Nijeryalı oyuncu ile 34 yaşındaki Hollandalının iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor. İkili arasındaki maç öncesinde Tolu, ESPN'e verdiği röportajda, Manchester United'da oynadığı dönemden beri takip ettiği Weghorst'a duyduğu hayranlığı uzun uzun anlatmıştı.

"Ben Manchester United taraftarıyım. Orada oynarken çalışma disiplinine çok şaşırmıştım," diyen Ajax forveti, Weghorst ile daha önce KRC Genk formasıyla, Hollandalı oyuncunun o dönem sözleşmeli olduğu Burnley'ye karşı bir hazırlık maçında karşılaştığını anlattı.

Tolu, o hazırlık maçının ardından yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hollandalı oyuncuyla konuşmak istemişti ancak Weghorst'un doğruca fitness salonuna gittiğini öğrenmişti. Nijeryalı oyuncu onu orada bulmaya karar vermiş ve önemli bir ders almıştı. Tolu, "Bana her şeyin zihniyetle ilgili olduğunu öğretti," dedi.

İkilinin ilişkisi daha sonra da sürdü ve Tolu'nun Ajax'a transferinde bile rol oynadı. Amsterdam ekibi geçen yaz ilgi gösterdiğinde Nijeryalı forvet, Hollandalı meslektaşından tavsiye istedi. Tolu, kendisi de Amsterdam'da iki sezon oynayan Weghorst için, "Ajax hakkında söyleyecek iyi şeylerden başka bir şeyi yoktu," dedi.

Pazar günü ise iki arkadaş Enschede'de birbirlerine rakipti. Tolu, Oscar Gloukh'un ortasında yaptığı kafa vuruşuyla iki dakikayı biraz aşkın süre içinde Ajax'ı öne geçirdi. Rayane Bounida ise ikinci yarıda skoru 0-2 yaptı. Ardından Weghorst, isabetli bir kafa vuruşuyla FC Twente'yi yeniden maça ortak etti.

Son bölümde, Lucas Rosa'nın Ramiz Zerrouki'ye yaptığı faul için VAR'ın devreye girmesinin ardından penaltı noktasından 2-2'yi getiren golü de atan Weghorst, ev sahibi takımın yıldızı oldu.