Tolu Arokodare, pazar günü Hans Kraay junior ile sıra dışı bir şekilde tanıştı. Telstar - Ajax (0-4) maçının ardından golcü oyuncu ESPN'e kamera karşısında konuştu, ancak bu röportaj tamamen sorunsuz geçmedi.

Kraay junior, Ajax'ın farklı galibiyetinin ardından Tolu'nun biraz daha neşeli görünmesi gerektiğini söyleyerek söze başlıyor, bunun üzerine golcü oyuncu ne yapacağını pek bilemiyor. Ardından forvete Eredivisie'deki savunmacılar hakkında ne düşündüğü soruluyor.

“Evet, buna ne cevap vermemi istediğini bilmiyorum”, diye yanıt veriyor. “Bugün önceki maçlara kıyasla farklıydı, farklı bir profil vardı. Sion'a karşı maç daha fizikseldi, ki bu da taraftarlar için izlemesi güzeldi.”

“Eredivisie'de oyuncular daha teknik, herkes futbol oynamak istiyor, bu da güzel”, diye sürdürüyor. “Ama başkaları hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok, ben daha çok kendime ve takıma odaklanıyorum.”

Röportajın kalan bölümünde Kraay junior, Tolu'nun Amsterdam'da popüler olduğunu birkaç kez açıkça dile getiriyor, bu da golcü oyuncunun yüzünde rahatsız bir gülümsemeye yol açıyor.

“Güzel bir his, ama beraberinde büyük bir baskı da getiriyor”, diye ardından ciddi bir şekilde yanıt veriyor. “Herkesin beklentisi yüksek. Ben sadece ayaklarımı yere basmaya ve odaklanmaya çalışıyorum. Kolay değil ama keyfini çıkarıyorum. Bu, bir şeyi doğru yaptığım anlamına geliyor. Umarım bunu sürdürebilirim.”

“Tolu'nun Hans ile ilk tanışması. Bunu kolay kolay unutmaz”, diye gülerek yorum yapıyor Milan van Dongen. Hedwiges Maduro ise buna şunu ekliyor: “Bir dahaki sefere şöyle düşünecek: ‘Ah hayır, yine o geldi’. Hayır, Hans iyi iş çıkardı.”