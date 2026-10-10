Tolu Arokodare'nin Ajax'taki daha uzun süreli geleceği şimdiden tehlikeye girmiş olabilir. Het Parool, kapsamlı bir analizinde bunu öne sürdü.

25 yaşındaki forvet şu anda Wolverhampton Wanderers'tan kiralanmış durumda. Ajax, bu sezonun ardından şu ana kadar Amsterdam'da mükemmel bir izlenim bırakan Tolu için ayrıca 20 milyon avroluk satın alma opsiyonuna sahip. Ancak bu opsiyonun kullanılması şimdiden son derece belirsiz hâle geldi.

Bunun nedeni, Kasper Dolberg'in bu sezon bir daha forma giyemeyecek olmasıyla sonuçlanan ağır çapraz bağ sakatlığı. Het Parool, “Danimarkalının sakatlığı sadece onun için kişisel bir dram değil, aynı zamanda Ajax için sportif ve mali bir darbe” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre Dolberg'in sakatlığı, Ajax'ın transfer planları üzerinde doğrudan etkili. İlk etapta, Amsterdam ekibinin kış transfer döneminde bir takviye yapmak için mali imkânları sorgulanıyor, ancak öte yandan yaz transferleri de tehlikeye girmiş durumda.

Çünkü Dolberg'in sakatlığı nedeniyle Danimarkalıyı satmak neredeyse imkânsız olacak; bu, geçen yaz da neredeyse imkânsız görünmüştü. Het Parool, “Peki Ajax, Arokodare için yaklaşık 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanabilecek mali güce sahip mi?” diye soruyor.

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Dolberg'le ilgili durum Ajax için ayrıca daha da acı verici; çünkü kulüp geçen yaz da Danimarkalıyı satmaya çalışmıştı. Amsterdam ekibi, FC Midtjylland ve Lille OSC ile görüşmeler yaptı, ancak transfer gerçekleşmedi.

Dolayısıyla Jordi Cruijff son derece zor bir kararla karşı karşıya. Tolu'nun bonservisini kalıcı olarak almak yaklaşık 20 milyon avroya mal oluyor; buna karşın kulübün, Dolberg'in satışıyla para kazanması şimdilik pek mümkün görünmüyor. Öte yandan Nijeryalı oyuncu, bu sezon Ajax'ın en iyi futbolcularından biri.