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Rian Rosendaal

Çeviri:

Tolu Arokodare, FC Sion karşısında Ajax formasıyla ilk kez ilk 11’de başlıyor

Ajax - Sion
Ajax
Sion
Conference League Qualification

Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off'larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Míchel, saat 20.00'de başlayacak ve Ziggo Sport'tan yayınlanacak Johan Cruijff ArenA'daki mücadele için ilk 11'ini açıkladı.

Marc-André ter Stegen, beklendiği gibi Amsterdam ekibinde kalede yer alıyor. Lucas Rosa sağ bekte tercih edilirken, Caio Henrique savunmanın solunda görev yapacak.

Aaron Bouwman ile Youri Baas, Ajax'ın stoper ikilisini oluşturuyor. Daley Blind henüz forma giyecek kadar hazır değil ve bu nedenle bir kez daha ilk 11'de yer almıyor.

Orta sahada Míchel; Davy Klaassen, Youri Regeer ve Julian Brandt'ı tercih etti. Regeer'in dengeyi sağlaması beklenirken, Klaassen ile kısa süre önce kadroya katılan Brandt hücum hattıyla bağlantıyı kuracak.

En büyük sürpriz ise hücumun en ucunda. Tolu, Sion karşısında Ajax formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor ve böylece Marcos Leonardo'nun önünde tercih ediliyor.

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Steven Berghuis bir kez daha sağ kanatta başlıyor. Diğer tarafta ise Míchel, Ouazane'yi tercih etti; böylece Oscar Gloukh da yine yedek kulübesinde kalacak.

Ajax, sahasında rahat bir avantajı koruyor. Amsterdam ekibi geçen hafta İsviçre'de 2-4 kazanmıştı ve bu sayede Konferans Ligi lig aşamasına kalmaya çok yakın.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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